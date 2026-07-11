Sport

Decizie incredibilă după eliminarea de la Campionatul Mondial: „Vreau să iau pauză un an de la națională și să revin la EURO 2028!”

Una dintre vedetele de la Campionatul Mondial a luat o decizie incredibilă după eliminarea de la turneul final. Vrea să ia pauză un an și să revină mai puternic la EURO 2028
Ciprian Păvăleanu
11.07.2026 | 14:40
Decizie incredibila dupa eliminarea de la Campionatul Mondial Vreau sa iau pauza un an de la nationala si sa revin la EURO 2028
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Thibaut Courtois, decizie neașteptată după eliminarea Belgiei de la CM. Foto: Profimedia
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Belgia a fost eliminată de Spania în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, iar Thibaut Courtois a fost schimbat din cauza unei probleme medicale în minutul 71, deși portarul lui Real Madrid era de părere că putea termina meciul. Sanne Lammers, portarul care l-a înlocuit, a greșit la golul victoriei al lui Mikel Merino, iar naționala lui Rudi Garcia a fost eliminată. După acest eșec, „Zidul Belgian” este gata să ia o pauză de la echipa națională.

Thibaut Courtois vrea un an de pauză de la echipa națională

Ajuns la 34 de ani, Thibaut Courtois a obosit să alterneze meciurile de la echipa de club cu cele de la națională, mai ales că în ziua de astăzi fotbaliștii au foarte multe partide de jucat. După ce Belgia a ieșit în sferturile de finală, portarul lui Real Madrid este gata să ia o pauză, însă nu știe încă dacă Federația Belgiană de Fotbal va fi de acord.

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El și-ar dori să lipsească de la convocările reprezentativei Belgiei în următorul an, în care naționalele europene vor juca în UEFA Nations League, și să revină cu bateriile încărcate pentru preliminariile Campionatului European din 2028 și pentru turneul final.

„Vreau să mă odihnesc un an și să nu mai particip la niciun meci al naționalei Belgiei. Sigur, apoi aș vrea să joc calificările pentru Campionatul European, cât și la EURO 2028, însă nu știu dacă Belgia va accepta asta”, a declarat Thibaut Courtois, potrivit lui Fabrizio Romano.

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Thibaut Courtois vrea să se concentreze pe Real Madrid

Întrucât noua competiție europeană, UEFA Nations League, încă nu este văzută ca un turneu major, portarul belgian nu ar regreta să lipsească de la aceste meciuri, în care naționala Belgiei ar putea să dea o șansă și altor portari, ce ar putea reprezenta naționala în viitorul apropiat, deoarece Courtois va avea 36 de ani la următorul turneu final.

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Acest an în care ar lipsi de la naționala Belgiei i-ar permite să se concentreze în totalitate pe echipa de club, acolo unde lucrurile nu au fost tocmai roz în ultimii doi ani. Deși „los blancos” l-au adus pe Kylian Mbappe, care este poate cel mai bun fotbalist din lume în prezent, aceștia nu au izbutit să câștige niciun trofeu cu atacantul francez în echipă.

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Thibaut Courtois, care este la formația madrilenă încă din 2018, înțelege exact că aceste două sezoane lipsite de realizări reprezintă o adevărată criză pentru Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria fotbalului. În cei 8 ani petrecuți la Real Madrid, portarul belgian și-a trecut în vitrină două trofee UEFA Champions League, două Supercupe ale Europei, trei titluri de campion al Spaniei, trei Supercupe ale Spaniei și o Coppa del Rey.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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