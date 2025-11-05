Sport

Decizie ireală în Club Brugge – Barcelona! Arbitrul le-a anulat un gol belgienilor în prelungiri după o gafă colosală a lui Szczesny. Video

Scandal în Club Brugge - Barcelona! Belgienilor li s-a anulat golul victoriei în prelungiri, după o gafă uriașă a lui Szczęsny. Decizia luată de arbitru e greu de înțeles.
Alex Bodnariu
06.11.2025 | 00:15
Barcelona, salvată de VAR în meciul cu Club Brugge. Catalanii, la un pas de a pierde în prelungiri
Meciul serii din UEFA Champions League s-a jucat în Belgia. Club Brugge a făcut o figură foarte frumoasă în fața Barcelonei și chiar putea câștiga jocul, dar catalanii au fost salvați de VAR în minutele de prelungire, iar partida s-a încheiat 3-3.

Show total în Club Brugge – Barcelona 3-3. Catalanii au revenit de 3 ori

Club Brugge a condus Barcelona în trei rânduri, cu 1-0, 2-1 și 3-2, însă nu a reușit să obțină o victorie mult sperată. Belgienii au aliniat un prim „11” plin de jucători sub 21 de ani, de care e foarte posibil să mai auzim și în viitor.

Barcelona, în schimb, a părut lipsită de idei. Mai toate fazele s-au încheiat cu centrări ratate sau mingi pierdute în zonele laterale. Yamal, deși a înscris un gol frumos, a făcut un nou meci neinspirat. Catalanii trec deja, de câteva săptămâni bune, printr-o formă slabă.

Barcelona, salvată de arbitru în meciul cu Club Brugge. Szczęsny, gafă colosală în fața porții

În minutele de prelungire, Club Brugge putea da lovitura. Szczęsny, portarul polonez al Barcelonei, a încercat un dribling în careu, dar a pierdut mingea. Vermant a recuperat și a trimis balonul în plasă. Belgienii au sărbătorit însă doar pentru scurt timp.

Arbitrul a validat inițial reușita atacantului de la Club Brugge, însă Anthony Taylor a fost chemat în fața monitoarelor pentru a revedea faza. Până la urmă, acesta a decis să anuleze golul pentru un presupus fault în atac.

Doar că pe reluări nu se vede un contact clar între portarul Barcelonei și atacantul belgian. Szczęsny a gafat clar, iar în momentul în care a simțit pericolul, s-a prăbușit pe gazon în speranța că arbitrul va acorda lovitură liberă pentru fault în atac – lucru care, până la urmă, s-a întâmplat.

Alex Bodnariu
