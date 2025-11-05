Decizie ireală în Club Brugge – Barcelona! Arbitrul le-a anulat un gol belgienilor în prelungiri după o gafă colosală a lui Szczesny. Video

ADVERTISEMENT

Meciul serii din UEFA Champions League s-a jucat în Belgia. Club Brugge a făcut o figură foarte frumoasă în fața Barcelonei și chiar putea câștiga jocul, dar catalanii au fost salvați de VAR în minutele de prelungire, iar partida s-a încheiat 3-3.

Show total în Club Brugge – Barcelona 3-3. Catalanii au revenit de 3 ori

Club Brugge a condus Barcelona în trei rânduri, cu 1-0, 2-1 și 3-2, însă nu a reușit să obțină o victorie mult sperată. Belgienii au aliniat un prim „11” plin de jucători sub 21 de ani, de care e foarte posibil să mai auzim și în viitor.

ADVERTISEMENT

Mai toate fazele s-au încheiat cu centrări ratate sau mingi pierdute în zonele laterale. Yamal, deși a înscris un gol frumos, a făcut un nou meci neinspirat. Catalanii trec deja, de câteva săptămâni bune, printr-o formă slabă.

Barcelona, salvată de arbitru în meciul cu Club Brugge. Szczęsny, gafă colosală în fața porții

În minutele de prelungire, Club Brugge putea da lovitura. , a încercat un dribling în careu, dar a pierdut mingea. Vermant a recuperat și a trimis balonul în plasă. Belgienii au sărbătorit însă doar pentru scurt timp.

ADVERTISEMENT

Arbitrul a validat inițial reușita atacantului de la Club Brugge, însă Anthony Taylor a fost chemat în fața monitoarelor pentru a revedea faza. Până la urmă, acesta a decis să anuleze golul pentru un presupus fault în atac.

ADVERTISEMENT

We can't win anything this season with Szczesny at our post..

Every shot is a goal how?? He's not serious at all — sefiamor (@TornyieMichael)

Doar că pe reluări nu se vede un contact clar între portarul Barcelonei și atacantul belgian. Szczęsny a gafat clar, iar în momentul în care a simțit pericolul, s-a prăbușit pe gazon în speranța că arbitrul va acorda lovitură liberă pentru fault în atac – lucru care, până la urmă, s-a întâmplat.