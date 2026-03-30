Decizie istorică în Iran după războiul cu Donald Trump! Fostul fotbalist din SuperLiga este vizat

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la o decizie istorică în Iran. Ce se întâmplă cu un fost jucător din SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
30.03.2026 | 19:30
Orientul Mijlociu se confruntă cu un conflict de mai bine de o lună. SUA și Israel au atacat Iranul pe 28 februarie, iar, deși liderul Ali Khamenei a fost ucis, situația tensionată nu s-a ameliorat. În acest context, fotbalul din Iran are de suferit, lucru care îl privește în mod direct pe un fost jucător din SuperLiga.

Decizie istorică în Iran după războiul cu Donald Trump

Războiul din Orientul Mijlociu pare departe de a fi încheiat, iar lumea fotbalului este direct afectată. Echipa națională a Iranului a decis să se retragă de la Campionatul Mondial din 2026. Motivul? Turneul final se desfășoară în SUA, țară care a atacat, pe 28 februarie, teritoriul pe care evoluează fotbaliștii iranieni.

De la momentul atacului, fotbalul din Persian Gulf Pro League și-a încetat activitatea. În aceste condiții, jucătorii străini care evoluează în campionatul Iranului devin, conform regulamentelor FIFA, liberi de contract, întrucât competițiile sportive nu se mai pot desfășura în condiții de siguranță.

În Persian Gulf Pro League evoluează și un internațional trecut prin SuperLiga. Din informațiile FANATIK, Stefan Ashkovski, jucător care a evoluat la FC Botoșani și Sepsi, a primit o hârtie din partea clubului și poate semna, din postura de jucător liber de contract, cu orice echipă din străinătate. Același lucru se va întâmpla cu toți fotbaliștii străini ce evoluează în Iran.

Un lucru similar s-a întâmplat și cu jucătorii străini după izbucnirea războiului din Ucraina. Fotbaliștii au primit permisiunea de a deveni liberi de contract, astfel că echipele importante din campionat au rămas fără internaționali. La acel moment Șahtior Donețk a cerut la FIFA despăgubiri de 50 de milioane de euro.

Cifrele lui Stefan Ashkovski în SuperLiga

Stefan Ashkovski (34 ani) a ajuns în SuperLiga în vara lui 2019, când FC Botoșani îl aducea de la Slavia Sofia. După doi ani petrecuți la echipa patronată de Valeriu Iftime, atacantul se transfera definitiv la Sepsi OSK, club alături de care a câștigat Cupa României în sezonul 2021/2022. La finalul acelei stagiuni, internaționalul din Macedonia de Nord făcea pasul la PAS Lamia.

Atacantul a ajuns în iarna acestui an în Persian Gulf Pro League. După jumătate de sezon petrecută la Radnicki, în Serbia, Stefan Ashkovski semna în luna ianuarie cu Mes Rafsanjan. Fotbalistul a acumulat doar trei partide în Iran, iar de la momentul izbucnirii războiului campionatul a fost întrerupt. Rămâne de văzut cu ce echipă va semna Ashkovski, în contextul în care va deveni liber de contract.

  • 100.000 de euro este cota lui Stefan Ashkovski
  • 92 de meciuri, 9 goluri și 6 pase decisive a adunat atacantul în SuperLiga, pentru FC Botoșani și Sepsi
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
