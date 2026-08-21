Decizie istorică în lumea sportului. 9.250.000 de dolari trebuie să primească un baschetbalist pentru o știre falsă

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Un baschetalist american urmează să primească peste 9 milioane de dolari în urma unei decizii istorice pentru o știre falsă. Descoperă în rândurile de mai jos cum a ajuns numele său să fie asociat cu un incident sângeros.

Jucătorul care a câștigat procesul cu o publicație celebră

Kai Spears (21 ani) a jucat pentru echipa masculină de baschet din cadrul University of Alabama. A făcut parte din echipă de la o vârstă foarte fragedă. Numele său a devenit celebru în urmă cu 3 ani când a apărut într-un articol de presă scris de New York Times. Reporterul Billy Witz l-a identificat prin intermediul unei surse la un atac armat din luna ianuarie.

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Times a relatat că persoana respectivă a vorbit „sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile”. Jurnalistul a notat faptul că era pasager în mașina de la locul incidentului din Tuscaloosa care a dus la moartea lui Jamea Harris, în vârstă de 23 de ani. Din păcate, identificarea a fost una eronată, lucru care a fost recunoscut ulterior.

Ulterior, gazetarul a admis că a greșit printr-o notă și a corectat articolul pe care îl scrisese inițial. Cu toate acestea, tânărul a dat în judecată publicația pentru defăimare. La 3 ani distanță de la acest eveniment un juriu format din 8 persoane din Alabama, Statele Unite ale Americii, a dat verdictul final și surprinzător.

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Jurații care au analizat procesul timp de 9 zile la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Nord din Alabama au stabilit că sportivul trebuie să primească suma de 9,25 milioane de dolari pentru știrea falsă în care a fost subiect principal. Matt Glover, avocatul lui Kai Spears, a declarat că este mulțumit de această .

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Prima oară în 50 de ani când publicația pierde un proces

Mai mult decât atât, a subliniat că „acest verdict va îmbunătăți jurnalismul în întreaga țară”. Avocatul fostului jucător de baschet a mai transmis că mulțumește „juriului pentru serviciile sale, dar considerăm că verdictul și acordarea de daune sunt contrare legii și nu sunt susținute de dovezi. Ne revizuim opțiunile legale”, conform .

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Pe de altă parte, publicația a emis un comunicat de presă în care a relatat faptul că este pentru prima oară în 50 de ani când pierde un proces. Așadar, este vorba de o hotărâre istorică în ceea ce privește procesul de defăimare. „Suntem dezamăgiți că juriul a găsit The Times responsabil pentru o greșeală sinceră”, au notat cei de la The Times.

”Autorul a ignorat complet adevărul”

„Am primit mai multe amenințări pe Twitter și Instagram, oameni care îmi spuneau să mă sinucid, oameni care îmi spuneau că sunt un criminal, că suntem o echipă plină de criminali. Și pur și simplu răspândesc această narațiune falsă… Adică, n-am făcut nimic greșit.

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Articolul din New York Times a fost 100% inexact, iar autorul a ignorat complet adevărul. Încerc să procesez și să fac față acestor afirmații false care, cumva, au fost publicate și văzute de atât de mulți. Sunt atât de recunoscător celor de la Alabama Athletics pentru că au infirmat în numele meu.

Mai mult decât orice… rămân complet îndurerat de moartea tragică a acelui cavaler”, a declarat Kai Spears, pe rețelele de socializare, o parte din mesajul său fiind postat pe rețeaua X, mai arată sursa menționată anterior. În altă ordine de idei, alți trei jucători de baschet au fost prezenți la atacul armat.

Doi dintre făptași sunt fostul jucător de baschet din Alabama, Darius Miles, și prietenul său din copilărie, Michael Lynn Davis. Ambii au fost acuzați de crimă după moartea lui Jamea Harris. Totodată, Michael Lynn Davis a primit o sentință pe viață. Acesta a ajuns la închisoare fără posibilitatea de eliberare condiționată.