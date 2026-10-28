Decizie istorică în sportul mondial după războiul declanșat de Putin: Rusia va găzdui Campionatele Mondiale din 2030!

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Federația Internațională de Haltere (IWF) a făcut un pas important în stabilirea calendarului competițional, Comitetul Executiv atribuind drepturile de organizare pentru mai multe ediții ale Campionatelor Mondiale din perioada 2028-2030. În timp ce edițiile din anii precedenți au fost atribuite unor țări precum Kosovo, Venezuela sau India, marea lovitură de teatru a fost programarea Mondialului de seniori din 2030 la Moscova. Această decizie reprezintă o premieră absolută și controversată: va fi primul Campionat Mondial dintr-un sport olimpic găzduit de de la declanșarea conflictului armat din februarie 2022 și de la impunerea sancțiunilor dure împotriva sportivilor ruși.

Rusia revine pe harta globală a sportului după ani de exil și sancțiuni

De la invadarea Ucrainei în urmă cu mai bine de patru ani, sportul rus a fost izolat masiv de comunitatea internațională. Numeroase federații au interzis participarea reprezentanților Rusiei sub steag propriu, în timp ce marile competiții internaționale au fost mutate de pe teritoriul rus. Atribuirea Campionatului Mondial de Haltere din 2030 către Moscova semnalează însă prima fisură majoră în zidul sancțiunilor impuse de organismele internaționale și deschide astfel calea unei potențiale reintegrări treptate a Rusiei în circuitul marilor competiții globale.

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Prima reacție de la Kremlin: Dmitri Peskov salută decizia

Vestea a fost primită cu entuziasm la Moscova, devenind rapid subiectul principal pe agenda oficialilor ruși. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a subliniat în cadrul conferinței de presă că revenirea marilor competiții în Rusia este o necesitate pentru sportul mondial.

„Rusia trebuie să se alăture pe deplin familiei sportive globale, deoarece această familie nu poate prospera fără participarea Rusiei”, a declarat Peskov. Întrebat dacă această deschidere ar putea duce în viitor și la o candidatură pentru Jocurile Olimpice, oficialul rus a preferat prudența: „Să nu ne grăbim în ceea ce privește Jocurile Olimpice. În acest moment, nu există multe țări care să își manifeste interesul de a deveni gazde. Este necesar să se cântărească totul, avantajele și dezavantajele. În acest moment, problema nu este pe ordinea de zi”.

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a marcat și ea un prim pas major, reprimind reprezentativele rusești la un turneu oficial U15

Decizia Federației Internaționale de Haltere de a atribui Rusiei organizarea Campionatului Mondial din 2030 nu reprezintă un caz izolat, ci confirmă o tendință tot mai evidentă de ridicare a blocadelor sportive impuse Moscovei după invadarea Ucrainei în 2022. În data de 24 septembrie, un alt precedent uriaș s-a înregistrat chiar în sportul rege, după o decizie controversată a forului de la Zürich.

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Rusia a bifat prima sa participare oficială într-o competiție patronată direct de FIFA de la izbucnirea războiului, luând startul la ediția inaugurală a „FIFA U15 World Cup & Festival”, turneu experimental găzduit în Baku, Azerbaidjan. Revenirea pe scenă a fost una categorică din punct de vedere sportiv: reprezentativa rusă s-a impus cu un neverosimil 11-0 în fața selecționatei din Sudan, într-un meci disputat în format de 8 contra 8.