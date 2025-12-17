Fostul golgheter de la FCSB a rămas din nou liber de contract! Decizie neașteptată

ADVERTISEMENT

Claudiu Keșeru se afla la prima experiență ca director sportiv chiar la clubul la care l-a format ca fotbalist, FC Bihor. Deși echipa a cunoscut o creștere vizibilă din momentul în care el a fost adus în club, fostul internațional al României a luat decizia surprinzătoare de a demisiona.

Claudiu Keșeru și-a dat demisia de la FC Bihor

FC Bihor, formație ce evoluează în liga secundă a României, a anunțat în cursul zilei de miercuri, 12 decembrie, demisia lui Claudiu Keșeru din funcția de director sportiv al clubului. El ocupa acest post la clubul care l-a crescut încă de la începutul anului 2025:

„Mulțumim Claudiu Keșerü! Directorul sportiv al lui FC Bihor, Claudiu Keșerü, a demisionat din funcție. Fostul internațional, un produs al clubului orădean, s-a alăturat proiectului la începutul acestui an. Succes în tot ceea ce ți-ai propus. Pentru tine, FC Bihor va fi tot timpul sinonim cu acasă”, a transmis clubul orădean pe Facebook.

FC Bihor, șanse bune la promovarea în SuperLiga României. Mesajul de adio transmis de Keșeru

FC Bihor a terminat sezonul trecut pe o poziție destul de slabă în Liga a II-a a României, acolo unde a evoluat în partea de play-out a competiției. Cu Erik Lincar pe banca tehnică și , bihorenii au cunoscut o perioadă foarte bună, iar în acest moment se situează pe podium.

Cu 35 de puncte, FC Bihor ocupă locul al treilea și are 5 puncte avans de locul șase, lucru ce-i oferă o oarecare liniște cu 4 meciuri rămase de disputat.

„Motivele sunt doar de natură personală. Mulțumesc întregului colectiv. Mă bucur enorm că echipa de seniori, academia și clubul se află într-o situație mult mai bună decât în momentul în care am ajuns. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și succes mai departe. Hai FC Bihor!”, a transmis Claudiu Keșeru.