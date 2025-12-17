Sport

Fostul golgheter de la FCSB a rămas din nou liber de contract! Decizie neașteptată

Fostul golgheter de la FCSB a luat o decizie neaștepată și a rămas liber de contract, deși rezultatele de la echipă erau foarte bune. Care a fost motivul
Ciprian Păvăleanu
17.12.2025 | 22:28
Fostul golgheter de la FCSB a ramas din nou liber de contract Decizie neasteptata
ULTIMA ORĂ
Claudiu Keșeru a luat decizia surprinzătoare de a demisiona de la FC Bihor, deși echipa merge foarte bine. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Claudiu Keșeru se afla la prima experiență ca director sportiv chiar la clubul la care l-a format ca fotbalist, FC Bihor. Deși echipa a cunoscut o creștere vizibilă din momentul în care el a fost adus în club, fostul internațional al României a luat decizia surprinzătoare de a demisiona.

Claudiu Keșeru și-a dat demisia de la FC Bihor

FC Bihor, formație ce evoluează în liga secundă a României, a anunțat în cursul zilei de miercuri, 12 decembrie, demisia lui Claudiu Keșeru din funcția de director sportiv al clubului. El ocupa acest post la clubul care l-a crescut încă de la începutul anului 2025:

ADVERTISEMENT

„Mulțumim Claudiu Keșerü! Directorul sportiv al lui FC Bihor, Claudiu Keșerü, a demisionat din funcție. Fostul internațional, un produs al clubului orădean, s-a alăturat proiectului la începutul acestui an. Succes în tot ceea ce ți-ai propus. Pentru tine, FC Bihor va fi tot timpul sinonim cu acasă”, a transmis clubul orădean pe Facebook.

ADVERTISEMENT
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”....
Digi24.ro
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

FC Bihor, șanse bune la promovarea în SuperLiga României. Mesajul de adio transmis de Keșeru

FC Bihor a terminat sezonul trecut pe o poziție destul de slabă în Liga a II-a a României, acolo unde a evoluat în partea de play-out a competiției. Cu Erik Lincar pe banca tehnică și Keșeru pe post de director sportiv, bihorenii au cunoscut o perioadă foarte bună, iar în acest moment se situează pe podium.

ADVERTISEMENT
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu...
Digisport.ro
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie

Cu 35 de puncte, FC Bihor ocupă locul al treilea și are 5 puncte avans de locul șase, lucru ce-i oferă o oarecare liniște cu 4 meciuri rămase de disputat. În ciuda performanțelor bune, Keșeru a părăsit echipa din motive personale:

„Motivele sunt doar de natură personală. Mulțumesc întregului colectiv. Mă bucur enorm că echipa de seniori, academia și clubul se află într-o situație mult mai bună decât în momentul în care am ajuns. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și succes mai departe. Hai FC Bihor!”, a transmis Claudiu Keșeru.

ADVERTISEMENT
Marea campioană care a revenit în forță la 41 de ani și a...
Fanatik
Marea campioană care a revenit în forță la 41 de ani și a scris istorie! Vrea să participe și la Jocurile Olimpice din 2026
Cristina Neagu a rupt tăcerea: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal!”. Ce...
Fanatik
Cristina Neagu a rupt tăcerea: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal!”. Ce spune despre o revenire la CSM București
Șeful ”câinilor” a dat un răspuns surprinzător la întrebarea ”Se gândește Dinamo la...
Fanatik
Șeful ”câinilor” a dat un răspuns surprinzător la întrebarea ”Se gândește Dinamo la titlu?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Dacă puteam, îl mușcam de gât'. Cristi Săpunaru, confesiune fără perdea! Cine este...
iamsport.ro
'Dacă puteam, îl mușcam de gât'. Cristi Săpunaru, confesiune fără perdea! Cine este fotbalistul de la FCSB care îl scotea din minți
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!