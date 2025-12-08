Decizie neașteptată în tenis! Sportivul român sponsorizat de Ion Țiriac care a decis să reprezinte Franța: ”Mă voi antrena la Paris”

ADVERTISEMENT

Un anunț neașteptat a luat prin surprindere lumea tenisului. Yannik Alexandrescu, care în prezent este cel mai bun junior al României, a anunțat că și-a schimbat naționalitatea și că va reprezenta Franța.

Yannik Alexandrescu, cel mai bun junior al României

Menționăm faptul că Yannik Alexandrescu are 17 ani. Iar într-un timp record, acesta a obținut numeroase victorii. Cel mai bun exemplu este chiar titlul european Under 16. Totodată, acesta a mai câștigat și locul 2 la Campionatele Europene Under 18 de anul acesta.

Adolescentul este fiul fostului comentator de Formula 1 Miki Alexandrescu. Iar talentul său ieșit din comun l-a ajutat să atragă sponsorizări importante la doar 17 ani.

Astfel, sportivul este sponsorizat de Wilson, Lotto și Fundația Țiriac, care aparține magnatului român Ion Țiriac. Iată însă că aceste lucruri nu a fost suficiente pentru el, astfel că adolescentul va face o schimbare totală.

Adolescentul va reprezenta Franța

Într-o postare pe contul personal de socializare, Yannick Alexandrescu a anunțat că și-a schimbat naționalitatea și că va reprezenta Franța. Astfel, mai departe, el se va antrena la Paris.

Sportivul a mulțumit Federației Române de Tenis, dar și tuturor celor care l-au susținut în cariera sa. Acesta speră ca odată cu acest pas să își sporească șansele și să ajungă în topul profesioniștilor.

„Sunt încântat să împărtășesc că acum voi reprezenta Franța. Dincolo de a avea naționalitatea, cultura franceză face parte din mine de când mă știu. Mă voi antrena acum la Paris, la Centrul Național de Instruire.

Mândru și entuziasmat pentru următorul capitol. Mulțumesc frumos Federației Române de Tenis și tuturor persoanelor implicate in dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a transmis Yannik Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

Yannick Alexandrescu, comparat cu Ilie Năstase

Menționăm faptul că în prezent, . Iar la un moment dat, Adriano Panatta l-a comparat cu Ilie Năstase, având în vedere performanțele sale.

„De la Ilie Năstase nu-mi amintesc să fi văzut un tenismen român cu o asemenea personalitate în joc”, a spus Panatta, fost finalist la Roland Garros, citat de Deșteptarea.ro.

Menționăm faptul că până acum, în România, Yannick Alexandrescu se antrena la . Odată cu decizia luată însă, tânărul sportiv se va antrena strict la Centrul Național de Instruire de la Paris.