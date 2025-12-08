Sport

Decizie neașteptată în tenis! Sportivul român sponsorizat de Ion Țiriac care a decis să reprezinte Franța: ”Mă voi antrena la Paris”

Un sportiv român care deja a bifat reușite importante și care e sponsorizat și de Ion Țiriac a decis să lase în urmă România, astfel că de acum va reprezenta Franța.
Valentina Vladoi
08.12.2025 | 07:15
Decizie neasteptata in tenis Sportivul roman sponsorizat de Ion Tiriac care a decis sa reprezinte Franta Ma voi antrena la Paris
Yannik Alexandrescu a ales să reprezinte Franța. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un anunț neașteptat a luat prin surprindere lumea tenisului. Yannik Alexandrescu, care în prezent este cel mai bun junior al României, a anunțat că și-a schimbat naționalitatea și că va reprezenta Franța.

Yannik Alexandrescu, cel mai bun junior al României

Menționăm faptul că Yannik Alexandrescu are 17 ani. Iar într-un timp record, acesta a obținut numeroase victorii. Cel mai bun exemplu este chiar titlul european Under 16. Totodată, acesta a mai câștigat și locul 2 la Campionatele Europene Under 18 de anul acesta.

ADVERTISEMENT

Adolescentul este fiul fostului comentator de Formula 1 Miki Alexandrescu. Iar talentul său ieșit din comun l-a ajutat să atragă sponsorizări importante la doar 17 ani.

Astfel, sportivul este sponsorizat de Wilson, Lotto și Fundația Țiriac, care aparține magnatului român Ion Țiriac. Iată însă că aceste lucruri nu a fost suficiente pentru el, astfel că adolescentul va face o schimbare totală.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

Adolescentul va reprezenta Franța

Într-o postare pe contul personal de socializare, Yannick Alexandrescu a anunțat că și-a schimbat naționalitatea și că va reprezenta Franța. Astfel, mai departe, el se va antrena la Paris.

ADVERTISEMENT
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digisport.ro
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu

Sportivul a mulțumit Federației Române de Tenis, dar și tuturor celor care l-au susținut în cariera sa. Acesta speră ca odată cu acest pas să își sporească șansele și să ajungă în topul profesioniștilor.

„Sunt încântat să împărtășesc că acum voi reprezenta Franța. Dincolo de a avea naționalitatea, cultura franceză face parte din mine de când mă știu. Mă voi antrena acum la Paris, la Centrul Național de Instruire.

ADVERTISEMENT

Mândru și entuziasmat pentru următorul capitol. Mulțumesc frumos Federației Române de Tenis și tuturor persoanelor implicate in dezvoltarea mea de-a lungul anilor”, a transmis Yannik Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

Yannick Alexandrescu, comparat cu Ilie Năstase

Menționăm faptul că în prezent, Yannick Alexandrescu se află pe locul 5 în clasamentul mondial al juniorilor. Iar la un moment dat, Adriano Panatta l-a comparat cu Ilie Năstase, având în vedere performanțele sale.

„De la Ilie Năstase nu-mi amintesc să fi văzut un tenismen român cu o asemenea personalitate în joc”, a spus Panatta, fost finalist la Roland Garros, citat de Deșteptarea.ro.

Menționăm faptul că până acum, în România, Yannick Alexandrescu se antrena la Stejarii Country Club, complexul deținut de Ion Țiriac. Odată cu decizia luată însă, tânărul sportiv se va antrena strict la Centrul Național de Instruire de la Paris.

Antrenorul din acte de la CFR Cluj, la ultimul meci oficial! Schimbare radicală...
Fanatik
Antrenorul din acte de la CFR Cluj, la ultimul meci oficial! Schimbare radicală din etapa viitoare
Filipe Coelho, dezamăgit după al doilea meci fără victorie al Universităţii Craiova: „Nu...
Fanatik
Filipe Coelho, dezamăgit după al doilea meci fără victorie al Universităţii Craiova: „Nu este corect!”
Jucătorii lui Pancu încă visează la play-off după U Craiova – CFR 1-1....
Fanatik
Jucătorii lui Pancu încă visează la play-off după U Craiova – CFR 1-1. „Trebuie să luptăm. Meritam să fim mai sus în clasament”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!