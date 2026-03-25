Sport

Decizie neașteptată luată înaintea barajului cu Turcia. Ce pot admira românii la Muzeul de Istorie. Foto

Doar două zile ne mai desparte de partida de baraj cu Turcia. Însă, duelul a început în culise de ceva vreme, iar Muzeul de Istorie s-a implicat activ.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
25.03.2026 | 09:35
EXCLUSIV FANATIK
6 poze
Vezi galeria
Muzeul de Istorie a început deja barajul cu Turcia. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Pulsul începe să crească cu cât ne apropiem mai mult de ora de start a întâlnirii Turcia – România. Cum a decis Muzeul de Istorie din Capitală să anticipeze duelul de la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din vară.

Muzeul de Istorie a deschis meciul de baraj Turcia – România

În săptămâna marelui duel cu Turcia, din semifinalele barajului Cupei Mondiale, Muzeul de Istorie din Capitală a luat decizia de a pune la dispoziția publicului un exponat rar. Unul care are o însemnătate aparte înaintea jocului de la Istanbul.

ADVERTISEMENT

Românii care vor dori să meargă în aceste zile la Muzeul de Istorie vor putea admira un simbol al uneia dintre cele mai importante victorii obținute împotriva turcilor. Este vorba de sabia lui Sinan Pașa, învins de Mihai Viteazul în bătălia de la Călugăreni, din 1595.

Mare Vizir în cinci perioade diferite, Sinan Pașa și-a fi pierdut sabia în timp ce se retrăgea rapid, cuprins de spaimă, după înfrângerea cruntă de la Călugăreni. În timp ce România deține acest obiect istoric, turcii au spada lui Ștefan cel Mare, care este expusă la Muzeul Topkapî din Istanbul. În urmă cu 50 de ani, România și Turcia au negociat un schimb între cele două arme, însă până la urmă acesta nu s-a realizat.

ADVERTISEMENT
Arbitru cu noroc pentru naționala României

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondiale, este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul va avea loc pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul, iar atmosfera se anunță a fi una incendiar.

ADVERTISEMENT
Jocul va fi condus de celebrul arbitrul francez Francois Letexier, cel care s-a aflat la ”centru” la finala EURO 2024. Delegarea lui Letexier este o veste excelentă pentru ”tricolori”, care nu au pierdut nicio partidă cu el la centru.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, prezență de gală la barajul Turcia – România

În ciuda faptului că în prima fază a anunțat că nu va merge la Istanbul pentru întâlnirea dintre Turcia și România, în contextul în care s-a vehiculat că va fi următorul selecționer al ”tricolorilor”, Gică Hagi s-a răzgândit și va fi prezent în tribunele arenei Beșiktaș Park.

Alături de Gică Hagi, la Istanbul vor mai merge și alți componenți ai Generației de Aur, iar FANATIK a aflat că aceștia au fost invitați să asiste la antrenamentul oficial al naționalei. Foștii internaționali au refuzat pentru a nu pune o presiune suplimentară pe jucătorii lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

”O să venim miercuri dimineața la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitați și la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci și am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieți. Este cel mai bine așa. S-a decis și Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu pentru FANATIK.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
