Decizie neaşteptată! Selecţionerul naţionalei României şi-a dat demisia! Federaţia a făcut anunţul

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Mihai Silvășan nu mai este selecționerul naționalei României de baschet. FRB a anunțat, printr-un comunicat oficial, că antrenorul campioanei U-BT Cluj-Napoca părăsește funcția după doi ani și jumătate petrecuți pe banca primei reprezentative.

Mihai Silvășan a demisionat de la naționala României! Motivul deciziei

pe 13 decembrie 2023, pregătind în paralel și echipa U-BT Cluj-Napoca, campioana ultimilor ani din Liga Națională. Mihai Silvășan a obținut opt victorii în cele 14 meciuri în care a stat pe banca primei reprezentative.

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Astfel, Mihai Silvășan se va concentra exclusiv pe echipa de club. U-BT Cluj-Napoca va evolua și în acest sezon în EuroCup și ABA League. Formația ardeleană are, de asemenea, ca obiectiv un nou titlu în Liga Națională.

Mesajul lui Mihai Silvășan după ce a renunțat la naționala României

Mihai Silvășan a oferit o primă declarație după ce a decis să facă un pas în spate și să renunțe la Antrenorul a mulțumit pentru sprijinul primit și a spus că a fost o adevărată onoare să conducă prima reprezentativă.

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„A fost o onoare şi o mare responsabilitate. Cred că pentru orice om care îşi iubeşte ţara este un privilegiu să poată contribui la echipa naţională. Am decis să spun stop, pentru moment, nu spun că nu voi mai reveni niciodată la echipa naţională a României, însă pentru moment cred că este suficient pentru mine. O fac cu un anumit regret, însă o fac pentru că am decis să stau mai mult alături de familia mea.

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Ştiu că în acest moment este cel mai bun lucru pentru mine şi pentru familia mea şi vreau să mulţumesc, în primul rând, federaţiei şi doamnei preşedinte Carmen Tocală pentru oportunitatea care mi s-a dat de a conduce naţionala. Vreau să le urez succes în continuare, sunt alături de echipa naţională a României, voi fi suporterul numărul 1 şi cine ştie, poate pe viitor mă voi întoarce”, a precizat Mihai Silvășan.

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Schimbare importantă la naționala României! Mihai Silvășan pleacă, iar FRB caută un nou selecționer

Federația Română de Baschet va anunța în cel mai scurt timp numele noului selecționer al primei reprezentative. În comunicatul publicat, oficialii i-au mulțumit lui Mihai Silvășan pentru profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă în cei doi ani și jumătate petrecuți la cârma naționalei.

„Mulţumim, Mihai Silvăşan! După doi ani şi jumătate la conducerea naţionalei de seniori, Mihai Silvăşan îşi încheie mandatul de antrenor principal. Fost căpitan al tricolorilor, Mihai a răspuns prezent de fiecare dată când echipa naţională a avut nevoie de el. A făcut-o ca jucător, iar din 2024 a revenit pentru a conduce România de pe banca tehnică. FRB îi mulţumeşte pentru profesionalism, implicare şi disponibilitate. Încheierea acestui mandat reprezintă finalul unei etape, nu finalul legăturii lui Mihai Silvăşan. Uşa echipei naţionale rămâne deschisă”, a transmis Federația Română de Baschet.