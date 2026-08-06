Decizie radicală după CFR Cluj – Tromso 0-5! Au renunțat la transmisiunea meciului retur

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După ce în urmă cu doi ani a fost învinsă cu 0-3 de Pafos, iar în sezonul trecut cu 2-7 de Hacken, CFR Cluj a trăit o nouă rușine. Ardelenii au cedat cu 0-5 în „Gruia”, în fața norvegienilor de la Tromso. În urma acestui rezultat, Flashscore a renunțat la meciul retur al formației patronată de Neluțu Varga, care se va juca săptămâna viitoare în Norvegia.

Flashscore România a renunțat la meciul Tromso – CFR Cluj, după umilința din „Gruia”

Flashscore este unul dintre cele mai cunoscute site-uri de sport în România, iar aici suporterii pot găsi mereu scorurile live și rezultatele tuturor evenimentelor sportive. Pe lângă acest lucru, cei ce nu au posibilitatea să vadă meciul la TV sau pe o platformă online, pot asculta comentariul live.

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Conform informațiilor obținute de FANATIK, reprezentantul din România al companiei ce are sediul la Praga a anunțat că va renunța la meciul retur Tromso – CFR Cluj, deși Flashscore se pregătise de transmiterea live a comentariului pentru manșa din Norvegia. Această decizie însă nu este singura consecință.

În fiecare etapă, Flashscore transmite comentariul live pentru cinci meciuri din SuperLiga României, iar CFR Cluj va apărea tot mai rar în grilă. Meciurile ardelenilor vor mai fi transmise audio doar dacă aceștia vor întâlni echipe importante, precum FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau U Cluj.

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Nemulțumit de această rușine și sătul de prestațiile slabe ale lui CFR Cluj, Întreg staff-ul său va părăsi „Gruia”, iar împreună cu aceștia vor pleca și câțiva fotbaliști.

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„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.