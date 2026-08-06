Sport

Decizie radicală după CFR Cluj – Tromso 0-5! Au renunțat la transmisiunea meciului retur

CFR Cluj s-a făcut de râs chiar pe teren propriu, împotriva norvegienilor de la Tromso, iar această rușine a atras primele consecințe. Celebrul site a renunțat la transmiterea returului
Ciprian Păvăleanu
07.08.2026 | 00:39
Decizie radicala dupa CFR Cluj Tromso 05 Au renuntat la transmisiunea meciului retur
EXCLUSIV FANATIK
Flashscore a anunțat că renunță la comentariul live pentru meciul Tromso - CFR Cluj, după rușine trăită de ardeleni în Gruia. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

După ce în urmă cu doi ani a fost învinsă cu 0-3 de Pafos, iar în sezonul trecut cu 2-7 de Hacken, CFR Cluj a trăit o nouă rușine. Ardelenii au cedat cu 0-5 în „Gruia”, în fața norvegienilor de la Tromso. În urma acestui rezultat, Flashscore a renunțat la meciul retur al formației patronată de Neluțu Varga, care se va juca săptămâna viitoare în Norvegia.

Flashscore România a renunțat la meciul Tromso – CFR Cluj, după umilința din „Gruia”

Flashscore este unul dintre cele mai cunoscute site-uri de sport în România, iar aici suporterii pot găsi mereu scorurile live și rezultatele tuturor evenimentelor sportive. Pe lângă acest lucru, cei ce nu au posibilitatea să vadă meciul la TV sau pe o platformă online, pot asculta comentariul live.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor obținute de FANATIK, reprezentantul din România al companiei ce are sediul la Praga a anunțat că va renunța la meciul retur Tromso – CFR Cluj, deși Flashscore se pregătise de transmiterea live a comentariului pentru manșa din Norvegia. Această decizie a venit în urma rezultatului rușinos, însă nu este singura consecință.

În fiecare etapă, Flashscore transmite comentariul live pentru cinci meciuri din SuperLiga României, iar CFR Cluj va apărea tot mai rar în grilă. Meciurile ardelenilor vor mai fi transmise audio doar dacă aceștia vor întâlni echipe importante, precum FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau U Cluj.

ADVERTISEMENT
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn...
Digi24.ro
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn de iubire față de „Anna”

Neluțu Varga face curățenie la CFR Cluj! Antonio Folha a fost dat afară

Nemulțumit de această rușine și sătul de prestațiile slabe ale lui CFR Cluj, Neluțu Varga a decis, la doar un minut după 0-5 cu Tromso, să-l demită pe portughezul Antonio Folha. Întreg staff-ul său va părăsi „Gruia”, iar împreună cu aceștia vor pleca și câțiva fotbaliști.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Ioan Varga, gata să renunțe la CFR și să preia...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Ioan Varga, gata să renunțe la CFR și să preia alt club din SuperLigă: ”Acolo sunt toate condițiile”

„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
România, la coada Europei! Bulgarii fac senzație în sezonul în care FCSB, CFR...
Fanatik
România, la coada Europei! Bulgarii fac senzație în sezonul în care FCSB, CFR și Universitatea Cluj au fost umilite
Unul dintre acționarii lui Tromso este român: „Au altă mentalitate. La noi, la...
Fanatik
Unul dintre acționarii lui Tromso este român: „Au altă mentalitate. La noi, la Slobozia, deja e gata”
David și Victoria Beckham, întâlnire la ceas de seară cu un alt cuplu...
Fanatik
David și Victoria Beckham, întâlnire la ceas de seară cu un alt cuplu celebru. E un sportiv legendar
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Pe Nadia am întâlnit-o la mine acasă, era iubita lui Ștefan Bănică'. Brokerul...
iamsport.ro
'Pe Nadia am întâlnit-o la mine acasă, era iubita lui Ștefan Bănică'. Brokerul fugar povestește reacția 'Zeiței' când i-a intrat în baie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!