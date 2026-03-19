Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a făcut dezvăluiri tari din vestiarul campioanei României. a transmis inclusiv ce fotbalist al roș-albaștrilor ia în calcul retragerea din fotbal.

Vlad Chiricheș s-ar putea retrage din fotbal de la FCSB

Fotbalistul în cauză este nimeni altul decât veteranul Vlad Chiricheș (36 de ani). Fostul căpitan al naționalei României mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finalul sezonului 2025-2026. În plus, l-ar putea ține departe de gazon și în ultimele meciuri din play-out.

„(n.r. – Crezi că se va retrage la finalul sezonului?) Din discuţii, aşa zicea. Poate îşi doreşte să mai joace. Nu ştiu să zic 100%. Dacă se mai accidentează, probabil că se va lăsa. Dacă mai are dorinţă şi plăcere şi corpul îl ajută, poate va mai juca. În România, dar nu cred că va pleca în afara Bucureştiului şi atunci dacă nu mai joacă la FCSB, atunci probabil se va lăsa”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit

Cât de gravă e accidentarea lui Vlad Chiricheș și câte minute a adunat în acest sezon la FCSB

În acest sezon, în toate competițiile, Vlad Chiricheș a adunat 21 de apariții, bifând un total de 1016 minute. Viitorul său în echipa lui Mirel Rădoi pentru următoarele meciuri din play-out este incert. Mihai Stoica a dezvăluit cât de gravă e accidentarea mijlocașului, schimbat cu Baba Alhassan în prima repriză a partidei FCSB – Metaloglobus 0-0.

„La Graovac e fractură de piramidă nazală, o accidentare foarte gravă, mai ales pentru un fundaș. Trebuie mască, dar după ce se duce inflamația. Chiricheș are o ruptură în zona tendonului, jos. Accidentare destul de delicată”, a spus Mihai Stoica, în direct la

Vlad Chiricheș se află la a doua sa experiență ca jucător la FCSB. A ajuns prima dată în ianuarie 2012, când Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pentru transferul său de la Pandurii Tg. Jiu. Plecat în vara lui 2013, la Tottenham, pentru 9,5 milioane de euro, „Chiri” a revenit în iulie 2023, contribuit din plin la cele două campionate câștigate în era Charalambous.