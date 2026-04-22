Sport

Decizie radicală în Premier League! Chelsea și-a demis antrenorul după doar trei luni!

Chelsea s-a despărțit de Liam Rosenior după 5 înfrângeri consecutive în Premier League. Londonezii caută acum un nou antrenor pentru a salva sezonul.
Alex Bodnariu
22.04.2026 | 19:33
Liam Rosenior a fost demis de la Chelsea după doar 3 luni!
Aventura lui Liam Rosenior pe banca celor de la Chelsea s-a încheiat. Clubul din Londra a anunțat că s-a despărțit de antrenorul în vârstă de 41 de ani. Formația din capitala Angliei a ajuns la nu mai puțin de 5 meciuri consecutive pierdute în Premier League, iar conducerea a decis să provoace un șoc.

Liam Rosenior a fost numit la Chelsea în luna ianuarie, după demisia neașteptată a lui Enzo Maresca. Tehnicianul englez a început bine și părea capabil să ducă echipa pe un loc care garantează prezența în Liga Campionilor, însă rezultatele din ultimele săptămâni i-au dezamăgit serios pe fani și pe conducerea clubului.

Miercuri, pe 22 aprilie, Chelsea a luat decizia să încheie raporturile contractuale cu Liam Rosenior. Cu britanicul pe bancă, echipa de pe Stamford Bridge a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Premier League și riscă să rateze calificarea în cupele europene.

Doar trei luni a rezistat Liam Rosenior la Chelsea. Înfrângerea cu Brighton a cântărit decisiv

În ultima etapă, Chelsea a pierdut categoric cu 0-3 în fața celor de la Brighton. La finalul partidei, antrenorul și-a criticat drastic jucătorii, dar se pare că cel care a avut de suferit a fost chiar Liam Rosenior, care, la câteva zile distanță, a fost demis din funcția de antrenor principal al echipei de pe Stamford Bridge. Doar trei luni a rezistat la cârma formației londoneze.

„Nu a fost o decizie luată ușor, însă rezultatele și prestațiile recente au fost sub standardele cerute, într-un moment în care mai sunt încă obiective importante de atins în acest sezon. Îi dorim lui Liam mult succes în continuare”, au transmis oficialii de la Chelsea prin intermediul unui comunicat oficial.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
