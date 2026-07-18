Sport

Decizie radicală la clubul din SuperLiga: buget redus cu 40% și tăieri salariale

Petrolul Ploiești, una dintre echipele de tradiție din România, are probleme financiare. Conducerea echipei a transmis, chiar înaintea debutului în noul sezon, ce decizie radicală a luat.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 13:29
Decizie radicala la clubul din SuperLiga buget redus cu 40 si taieri salariale
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Buget redus pentru clubul din SuperLiga! Decizie radicală luată înaintea noului sezon. Foto: sport.pictures.eu.
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Petrolul Ploiești, una dintre cele mai vechi și iubite formații din România, traversează o perioadă delicată din punct de vedere financiar. „Lupii” încep noul sezon competițional cu un meci acasă în compania rivalei Dinamo, duminică, de la ora 19:30. Conducerea prahovenilor a dezvăluit planul adoptat de urgență la echipă.

Conducerea Petrolului a luat o decizie importantă înaintea startului de sezon

Petrolul Ploiești a înregistrat datorii tot mai mari de la an la an. Chiar dacă echipa a fost pe minus, asta nu a împiedicat conducerea să realizeze în vara acestui an o campanie de achiziții în forță. Totuși, procedura de intrare în insolvență a fost demarată, după ce planul de concordat preventiv s-a dovedit un eșec.

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În aceste condiții, Claudiu Tudor, președintele clubului, a transmis public că bugetul a fost redus cu 40%, astfel că nivelul mediul salarial al grupării prahovene este de 6.000 de euro în acest moment. El a mai precizat și că echipa se va baza tot mai mult pe tineri.

„Numeric, da, așa se pare. Contrazice și nu contrazice, pentru că am și disponibilizat anumiți jucători. Dacă pleacă 14 inși, trebuie să vină altcineva în locul lor. Din cauza procedurii de insolvență am redus bugetul cu 40%, și din salarii, iar apoi am adoptat această strategie de a schimba liniile și de a merge pe jucători tineri.

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Petrolul este în insolvență. Planul va fi aprobat cât mai repede. Dacă un jucător are 10.000 de euro, jucătorul din spatele lui are 1.000, 2.000 de euro. Avem o medie salarială de 6.000 de euro. Petrolul este în insolvență. Planul va fi aprobat cât mai repede. Încercăm să ne echilibrăm”, a declarat Claudiu Tudor la TV Digi Sport.

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Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, a vorbit pentru Fanatik despre insolvența clubului

La începutul verii, Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre insolvența echipei. El mărturisea cu tristețe că, de când s-a implicat la club, nu a văzut niciun sprijin din partea autorităților locale. „Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici”.

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La fel cum a spus și Claudiu Tudor mai sus, și Cristian Fogarassy a pus accentul pe filosofia echipei de pe „Ilie Oană” de a folosi fotbaliști tineri, mai ales pentru a obține ulterior profit prin vânzarea lor. „Vom pune accent pe jucători tineri, continuăm să încercăm să vindem fotbaliști, așa cum am făcut-o în ultimii ani, când am obținut fonduri importante din această sursă!”.

  • 2022 este anul în care Petrolul a revenit în SuperLiga
  • 6 este locul pe care Petrolul a terminat în play-out sezonul trecut
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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