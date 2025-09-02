Sport

Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională

Ce decizie a luat Daniel Bîrligea, atacantul campioanei României, după accidentarea suferită în derby-ul cu CFR Cluj. Schimbare de look.
Alex Bodnariu
02.09.2025 | 19:12
Decizie radicala luata de Daniel Birligea dupa accidentarea care la facut sa rateze convocarea la echipa nationala


Daniel Bîrligea ratează prezența la echipa națională după accidentarea suferită în derby-ul cu CFR Cluj din Gruia. Atacantul de la FCSB profită de pauza cauzată de problema musculară care îi dă mari bătăi de cap. Vârful și-a schimbat look-ul înainte să meargă în Serbia la celebrul doctor Marijana Kovakevic.

Daniel Bîrligea și-a schimbat look-ul! Cum s-a tuns atacantul de la FCSB

Atacantul de la FCSB a jucat doar 12 minute în Gruia. Daniel Bîrligea s-a accidentat și a fost înlocuit de Denis Alibec. Vedeta campioanei României a acuzat probleme medicale și merge în Serbia pentru a se trata, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Înainte să meargă la Belgrad, atacantul român a trecut pe la frizer pentru a-și reîmprospăta look-ul. Daniel Bîrligea s-a vopsit blond platinat în cap și speră ca noua coafură să vină la pachet cu cât mai multe goluri pe terenul de fotbal.

Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională. Foto: Captură Instagram
Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională. Foto: Captură Instagram

Daniel Bîrligea a fost declarat jucătorul sezonului în Superliga României

Vârful de la FCSB a primit o veste excelentă după accidentarea suferită la Cluj. Daniel Bîrligea a fost desemnat jucătorul sezonului în Superliga României de platforma de statistici Transfermarkt. Atacantul a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu trofeul.


Daniel Bîrligea – jucătorul sezonului în Superliga

Mihai Stoica: „Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor”,

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre starea atacantului: Daniel Bîrligea va fi apt de joc după pauza cauzată de jocurile echipelor naționale. Problema musculară nu e una extrem de serioasă și are timp suficient să se refacă.

„Bîrligea a avut cu totul și cu totul altă accidentare. Dubla cu Aberdeen era atât de importantă pentru noi… Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor. O să spuneți că e Alibec, dar el nu și-a recăpătat forma sportivă.

Nu puteam să riscăm să jucăm ambele meciuri cu Aberdeen fără Bîrligea. Era obosit. Când Bîrligea juca la CFR, nu prindea mai mult de 65 de minute. Vom mai avea variante”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

