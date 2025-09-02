Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională

Daniel Bîrligea ratează prezența la echipa națională după accidentarea suferită în derby-ul cu CFR Cluj din Gruia. Atacantul de la FCSB profită de pauza cauzată de problema musculară care îi dă mari bătăi de cap. Vârful și-a schimbat look-ul înainte să meargă în Serbia la celebrul doctor Marijana Kovakevic.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și-a schimbat look-ul! Cum s-a tuns atacantul de la FCSB

Daniel Bîrligea s-a accidentat și a fost înlocuit de Denis Alibec. Vedeta campioanei României a acuzat probleme medicale și

Înainte să meargă la Belgrad, atacantul român a trecut pe la frizer pentru a-și reîmprospăta look-ul. Daniel Bîrligea s-a vopsit blond platinat în cap și speră ca noua coafură să vină la pachet cu cât mai multe goluri pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a fost declarat jucătorul sezonului în Superliga României

Vârful de la FCSB a primit o veste excelentă după accidentarea suferită la Cluj. Daniel Bîrligea a fost desemnat jucătorul sezonului în Superliga României de platforma de statistici Transfermarkt. Atacantul a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu trofeul.

Mihai Stoica: „Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor”,

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre starea atacantului: Daniel Bîrligea va fi apt de joc după pauza cauzată de jocurile echipelor naționale. Problema musculară nu e una extrem de serioasă și are timp suficient să se refacă.

ADVERTISEMENT

„Bîrligea a avut cu totul și cu totul altă accidentare. Dubla cu Aberdeen era atât de importantă pentru noi… Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor. O să spuneți că e Alibec, dar el nu și-a recăpătat forma sportivă.

ADVERTISEMENT

Nu puteam să riscăm să jucăm ambele meciuri cu Aberdeen fără Bîrligea. Era obosit. Când Bîrligea juca la CFR, nu prindea mai mult de 65 de minute. Vom mai avea variante”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.