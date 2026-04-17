Decizie radicală luată de Răzvan Lucescu la PAOK: „Se despart în vară”

Fiul lui Mircea Lucescu s-a întors la Salonic și a condus primele antrenamente ale lui PAOK, după decesul tatălui său. Ce decizie a luat antrenorul român la echipa de club.
Mihai Dragomir
17.04.2026 | 12:13
Răzvan Lucescu (57 de ani) a traversat o perioadă cumplită la începutul acestei luni. Pe data de 10 aprilie, antrenorul român și-a înmormântat tatăl, pe marele Mircea Lucescu. Acum, antrenorul român și-a reluat activitatea, revenind în Grecia, la PAOK. Care a fost prima mare decizie luată de Lucescu Jr. în perspectiva următorului sezon.

Răzvan Lucescu a decis numele primului jucător de la PAOK la care renunță în vară

PAOK se află într-o luptă acerbă pentru titlu în Grecia. Echipa lui Răzvan Lucescu, care va începe de pe 20 aprilie aniversarea celor 100 de ani de existență, vrea să o detroneze pe AEK Atena, însă o are și pe Olympiacos, care „îi suflă” în ceafă. Antrenorul român a luat deja o primă decizie pentru mercato de vară. Potrivit jurnaliștilor străini, Răzvan Lucescu nu se va mai baza pe atacantul Fyodor Chalov, adus în vara anului 2024 de la ȚSKA Moscova în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

„PAOK intenționează să se despartă de atacantul rus Fyodor Chalov în perioada de transferuri de vară și se așteaptă să primească cel puțin 1,5 milioane de euro pentru transferul său”, au notat jurnaliștii ruși.

Chiar dacă vârful de 27 de ani mai are contract până în vara anului viitor, grecii de la gazzetta.gr susțin și ei ideea unei despărțiri: „Antrenorul Răzvan Lucescu nu mizează pe Chalov în sezonul viitor, iar atacantul nu este inclus în planurile sale de viitor”.

Răzvan Lucescu, cadou de Paște de la Ivan Savvidis: 8 milioane de euro pentru două transferuri

În ziua de Paște a acestui an, Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a decis să îi facă un cadou important lui Răzvan Lucescu. Mai exact, el s-a hotărât să îi aloce suma de 8 milioane de euro pentru două transferuri cerute de antrenorul român: Giorgos Giakoumakis (31 de ani, atacant) și Jorge Sanchez (28 de ani, fundaș dreapta), care l-au impresionat pe Răzvan Lucescu în acest sezon, informează paixebala.gr.

PAOK a rămas angrenată în lupta pentru două trofee în acest sezon, Cupa și campionatul. În Europa League, formația elenă a părăsit competiția în faza play-off-ului după 1-3 la general cu Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, eliminată la rândul ei cu 1-6 la general de Freiburg, în sferturi.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru...
iamsport.ro
Bombă! Nu Gică Hagi. FRF a negociat inițial cu un alt antrenor pentru postul de selecționer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!