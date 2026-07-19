Decizie scandaloasă a lui Szabolcs Kovacs cu trei zile înainte de debutul în cupele europene

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Szabolcs Kovacs (38 de ani) a luat o decizie scandaloasă în startul de mec (41 de ani) a anulat un gol al „șepcilor roșii”, marcat în minutul 2, după intervenția VAR.

Szabolcs Kovacs a anulat un gol în U Cluj – Farul

În minutul 2 al partidei de pe Cluj Arena, Alibek Aliev a deschis scorul dintr-o centrare perfectă a lui Alexandru Chipciu. Inițial, Szabolcs Kovacs a validat golul, dar a fost întors de colegii din cabina VAR. Kovacs Jr. a fost chemat la monitor și a revăzut faza. După ce s-a uitat pe imagini „centralul” din careu a depistat un fault al lui Aliev comis asupra lui Ionuț Larie. Din reluări se vede însă cum atacantul suedez se debarasează ușor de fundașul „marinarilor”, un fault, care, în mod normal, nu s-ar fi fluierat nici măcar la baschet. – vezi

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Reușita lui Alibek Aliev nu a fost singura pe care a anunlat-o Szabolcs Kovacs. În minutul 26, Marius Ștefănescu a trimis și el mingea în poarta lui Munteanu, dar reușita a fost anulată pentru henț. La partida de pe Cluj Arena, Kyros Vassaras a delegat o brigadă experimentată, cu Szabolcs Kovacs la centru. Arbitrul din Carei i-a avut asistenți pe Marius Badea (Rm. Vâlcea) și pe Adrian Vornicu (Iași). În camera VAR au fost distribuiți doi bucureșteni, Radu Petrescu și Cristina Trandafir.

Fratele lui Istvan Kovacs va debuta în cupele europene

Decizia scandaloasă pe care a luat-o fratele lui Istan Kovacs a venit cu doar trei zile înainte ca Szabolcs să arbitreze primul său meci în cupele europene. „Centralul” în vârstă de 38 de ani a fost delegat la UEFA la un meci din turul 2 preliminar Conference League. Este vorba despre partida Shelbourne – Nomme Kalju, programată joi, 23 iulie, de la ora 21:45. La duelul care se va disputa în Irlanda, Szabolcs Kovacs îi va avea pe asistenții de la U Cluj – Farul, Marius Badea și Adrian Vornicu.

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Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost atribuit lui George Cătălin Roman, în timp ce în camera VAR se vor afla un arbitru din Insulele Feroe și unul din Finlanda. Este vorba despre Lassin Isaksen, respectiv Outi Saarinen. Așadar, Szabolcs Kovacs o ia încet, dar sigur, pe urmele lui Istvan Kovacs. Primul său meci în Europa vine după, ce cu o săptămână în urmă a fost arbitru de rezervă la manșa secundă a dublei Zilina – Hajduk Split 2-1, din turul 1 preliminar UEFA Europa League. Szabolcs a făcut parte din brigada lui Horațiu Feșnic, care i-a avut ca asistenți pe Valentin Avram și Ioan Alexandru Corb, în timp ce Ovidiu Hațegan și Iulian Dima au fost în camera VAR.