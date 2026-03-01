Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul „11” înainte de UTA – FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit înainte de UTA - FCSB că și-a amendat jucătorul și l-a scos din echipă pentru meciul decisiv de la Arad
Mihnea Ştefan
01.03.2026 | 13:51
Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro și l-a scos în echipă înainte de UTA - FCSB Foto: Sport Pictures
Risto Radunovic a fost amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din echipă pentru meciul UTA – FCSB, din etapa a 28-a a SuperLigii, după cum a dezvăluit omul de afaceri la FANATIK SUPERLIGA.

Risto Radunovic, amendat cu salariul pe o lună la FCSB pentru că l-a mințit pe Gigi Becali

Risto Radunovic nu a fost în lot etapa trecută, la meciul pe care FCSB l-a câștigat pe Arena Națională cu Metaloglobus, 4-1. Gigi Becali a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că fundașul stânga a fost învoit să plece în Muntenegru pentru că soția sa a născut.

Numai că, din spusele omului de afaceri, fotbalistul în vârstă de 33 de ani nu și-a respectat promisiunea. Și în loc de luni, când a anunțat inițial că revine în România, s-a întors joi.

Deranjat că Risto Radunovic a întârziat și că nu i-a comunicat din timp motivele, Gigi Becali l-a amendat cu 20.000 de euro, salariul jucătorului pe o lună, și l-a scos din echipa de start pentru meciul decisiv cu UTA. În locul muntenegreanului, flancul stâng al apărării va fi ocupat de Joao Paulo.

„Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.

Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Primul „11” al lui FCSB în meciul cu UTA

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de vineri, 27 februarie, echipa de start a roș-albaștrilor pentru duelul de la Arad. Scoaterea din primul „11” a lui Radunovic produce o singură modificare: Joao Paulo în locul muntenegreanului.

Astfel, contra UTA-ei, unde victoria este obligatorie pentru a fi în play-off, în cazul în care FC Argeș nu o învinge înainte de Dinamo, FCSB va alinia următoarea echipă de start:

(4-2-3-1): Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Joao Paulo – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
