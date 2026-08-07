Decizie-șoc! Cosmin Matei, suspendat 9 luni de TAS! Sepsi, reacție oficială

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Cosmin Matei (34 de ani) a primit o suspendare uriașă din partea TAS. Fotbalistul lui Sepsi OSK a fost sancționat cu o pedeapsă de 9 luni pentru dopaj. Gruparea nou-promovată în SuperLiga a reacționat oficial după ce sancțiunea primită de fostul fotbalist al lui Dinamo și FCSB a fost confirmată.

Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat vineri, 7 august, decizia definitivă în cazul lui Cosmin Matei. Mijlocașul ofensiv al grupării din Sfântu Gheorghe a primit o suspendare de 9 luni, o lună din pedeapsă fiind deja executată, pentru încălcarea regulilor antidoping. Anunțul a fost făcut chiar de Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, pe contul său oficial de Facebook. Pe lângă vestea transmisă suporterilor, omul de afaceri a ținut să-și exprime dorința că această decizie nu o va doborî pe Sepsi, ci că o va întări să treacă peste obstacole și mai grele.

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„Dragi fani, decizia a fost luată, iar căpitanul echipei noastre, Matei, a fost suspendat până vara viitoare! Am putea vorbi mult despre asta, dar…! E puțin interesant acum, dar…! Să știți că nici atunci nu vom renunța, vom continua, pentru că, așa cum Aron Gabor nu s-a speriat de forța copleșitoare, vom continua cu spatele la vânt, această echipă nu va da înapoi!. El a udat tunurile, iar noi ne tragem puterea din curajul lui și nu vom da înapoi niciodată!

Atâta timp cât sunteți aici cu mine, trebuie să știți că voi lupta cu voi până la extrem, împotriva tuturor! Forța copleșitoare poate câștiga, dar, așa cum a scris Petofi în poemul său: ‘Un gând m-a durut, nu mai sunt același, sunt persoana care renunță și renunță la visele sale! Cum cântă Edda! Destinele noastre sunt împletite, mergeți și mergeți mai departe!’”, este pe conturile oficiale de social media.

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Cum a fost Cosmin Matei prins dopat

Calvarul pentru Cosmin Matei a început în februarie 2024, când după meciul Sepsi – U Craiova a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă (5-metilhexan-2-amină). Ulterior, fotbalistul și-a căutat dreptatea și a demonstrat în instanță că scopul său nu a fost de a-și îmbunătăți performanțele sportive și că a avut parte de o contaminare nefericită de la un supliment alimentar. Pledoaria sa a avut câștig de cauză la Comisia de Apel.

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Numai că, WADA a atacat decizia la TAS după ce suspendarea inițială de 6 luni a fost anulată. Iar, după doi ani și jumătate, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a venit cu decizia finală: o suspendare de 9 luni pentru Cosmin Matei, o lună din pedeapsă fiind deja ispășită. Astfel, fostul jucător de la Dinamo și FCSB va putea reveni pe teren abia în luna mai a lui 2027, în finalul campionatului.

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Cosmin Matei a fost titular în cele 3 meciuri jucate de Sepsi în actualul sezon al SuperLigii, 0-1 cu Rapid, 1-0 cu Universitatea Cluj și 1-1 contra Corvinului. , care a sosit la scurt timp după ce gazdele deschiseseră scorul.

Sepsi, reacție oficială după ce Cosmin Matei a fost suspendat

Sepsi a reacționat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook după suspendarea primită de căpitanul echipei, Cosmin Matei. Gruparea din SuperLiga și-a exprimat susținerea pentru experimentatul fotbalist. „Clubul nostru a luat act de decizia pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul căpitanului echipei noastre, Cosmin Matei, prin care acesta a fost sancționat cu o suspendare de nouă luni, perioadă din care o lună a fost deja executată.

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Această hotărâre vine după ce, inițial, Cosmin fusese suspendat pentru șase luni de Agenția Națională Anti-Doping, iar ulterior Comisia de Apel a înlăturat sancțiunea, permițându-i să își continue activitatea competițională. Decizia Comisiei de Apel a fost însă contestată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), iar TAS a admis apelul și a pronunțat hotărârea definitivă. Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre.

Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă. Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat. În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, au transmis cei de la Sepsi pe .