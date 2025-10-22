Sport

Decizie șoc! Cum vrea Vincenzo Italiano să o antreneze pe Bologna din spital la meciul cu FCSB

Vincenzo Italiano nu va putea sta pe banca tehnică la meciul din Europa League dintre FCSB și Bologna. Antrenorul italian e internat în spital, de acolo de undea vrea să-și conducă echipa!
Cristian Măciucă
22.10.2025 | 20:30
Decizie șoc! Vincenzo Italiano vrea să o antreneze pe Bologna din spital la meciul cu FCSB. FOTO: Fanatik
Bologna vrea să dejoace avantajul de care are parte FCSB înaintea meciului de pe Arena Națională. Italienii au venit la București fără antrenorul Vincenzo Italiano (47 de ani). Tehnicianul este internat în spital.

Cum o va antrena Vincenzo Italiano pe Bologna la meciul cu FCSB

FCSB – Bologna are loc în etapa a 3-a din „faza ligii” UEFA Europa League. Meciul se va juca pe Arena Națională, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Gruparea „Rossoblu” a venit la București fără Vincenzo Italiano. Antrenorul principal al Bolognei este internat în spital din cauza unei afecțiuni deloc de neglijat. Cu toate acestea, tehnicianul în vârstă de 47 de ani nici nu concepe să nu își conducă echipa.

Potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano va putea ține legătura cu colaboratorii săi pe parcursul jocului de la București. Totul depinde însă de starea lui de sănătate și de acordul medicilor de la Sant’Orsola-Malpighi, spitalul în care e internat antrenorul Bolognei.

De ce e internat în spital Vicenzo Italiano

Vincenzo Italiano a fost internat în spital cu 48 de ore înainte de meciul dintre FCSB – Bologna din etapa a 3-a a Europa League. El suferă din cauza unei pneumonii de origine bacteriană, care necesită un tratament cu antibiotic.

Anunțul a fost făcut de către gruparea „Rossoblu”, iar jurnaliștii italieni notează că antrenorul de 47 de ani va fi nevoit să stea sub supravegherea medicilor pentru cel puțin 5 zile. Astfel, Italiano ratează în mod cert meciul cu FCSB, și ar putea să revină pe banca tehnică pentru confruntarea celor de la Bologna din Serie A, cu Fiorentina, care va avea loc duminică, de la ora 19:00.

Cine va sta pe banca italienilor la meciul cu FCSB

Indiferent dacă staff-ul tehnic va avea contact sau nu cu Vincenzo Italiano, Bologna va fi condusă la București de secundul Daniel Niccolini (42 de ani). Niccolini un a fost vreun fotbalist de renume și îi este secund lui Vincenzo Italiano din 2017. Cei doi au colaborat și la formații precum Arzignano, Trapani, Spezia sau Fiorentina.

„Mâine va vorbi Niccolini la conferința de presă, secundul lui Vincenzo Italiano. Bologna este aproape gata să plece în deplasarea de la București, meci programat joi de la ora 18:45”, au anunțat italienii înainte de sosirea la București.

5,30 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Bologna din Europa League
