s, motiv pentru care a terminat finala pe locul 4, la egalitate cu Ana Bărbosu, fiecare cu un punctaj de 13.700.

Decizie șoc după hoția de la Jocurile Olimpice! Camelia Voinea a anunțat retragerea definitivă din gimnastică a fiicei sale, Sabrina: „Aici am întrerupt tot. Atât am putut suporta”

Astfel, Jordan Chiles (23 de ani) le-a depășit pe ambele românce după ce a făcut contestație. În primă fază a primit nota 13.666, dar după contestație a ajuns la 13.766.

ADVERTISEMENT

În urma acestei decizii, Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, a anunțat că fiica ei se va retrage definitiv din gimnastică și a postat mai multe capturi foto din momentul exercițiului.

„Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici (n.r. – capturi video de la finalul liniilor acrobatice), merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut Atât am putut suporta!”, este mesajul Cameliei Voinea.

ADVERTISEMENT

Sabrina Voinea, dezamăgită de decizia arbitrilor!

„După cum ați văzut, la bârnă a mers puțin mai slab. Apoi m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut de bine. Mi-au ieșit liniile acrobatice, mi-a ieșit toată artistica.

Cred că a fost cel mai bun sol. A fost mai bun decât la Europene și Mondialele de anul trecut. Nici nu știu exact ce să vă spun că s-a întâmplat. Și americanca a contestat și a mărit nota. În schimb, mie nu.

ADVERTISEMENT

Am făcut cât am putut de bine, nu am ieșit din covor.. Nu știu să vă spun. Cel puțin eu nu am auzit nimic, să zică că m-a penalizat acolo sau acolo.. Și eu știu foarte bine cum am făcut solul.

Știu că nu am ieșit afară din covor, m-am îndreptat pe liniile acrobatice și mi-a ieșit destul de bine. Artistica mi-am făcut-o cât am putut de bine. Știam că merit o notă mult mai mare.. S-au schimbat clasamentele de prea multe ori”, .

ADVERTISEMENT

Notele primite de sportive la proba de la sol au fost următoarele:

Manila Esposito – 12.133

Rebeca Andrade – 14.166

Yushan Ou – 13.000

Rina Kishi – 13.166

Ana Bărbosu – 13.700

Alice D’Amato – 13.600

Simone Biles – 14.133

Sabrina Voinea – 13.700

Jordan Chiles – 13.666 (13.766 după contestaţie)