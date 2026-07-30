Sport

Decizie șoc la CFR Cluj! Neluțu Varga l-a dat afară pe unul dintre cei mai vechi oameni din club: „Jucătorii se plâng”

Neluțu Varga a decis să se despartă de Viorel Boncoi, fizioterapeutul care a lucrat 18 ani la CFR Cluj. Patronul ardelenilor a explicat motivele care au dus la această decizie radicală.
Alex Bodnariu
30.07.2026 | 13:58
Decizie soc la CFR Cluj Nelutu Varga la dat afara pe unul dintre cei mai vechi oameni din club Jucatorii se plang
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A mers la stadion și a aflat că nu mai are voie să intre! Ce s-a întâmplat la CFR Cluj
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Surpriză totală la CFR Cluj. Neluțu Varga a decis să renunțe la unul dintre cei mai experimentați oameni din staff-ul clubului. Fizioterapeutul Viorel Boncoi a fost informat că nu mai face parte din echipa din Gruia.

A mers la stadion și a aflat că nu mai are voie să intre! Ce s-a întâmplat la CFR Cluj

Viorel Boncoi a fost angajat la CFR Cluj timp de 18 ani. Fizioterapeutul a contribuit la cele mai importante performanțe obținute de club în această perioadă, însă Neluțu Varga a decis să îi încheie contractul. Motivul din spatele deciziei este reprezentat de numeroasele accidentări cu care s-a confruntat echipa în ultimul timp.

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În ultima perioadă, tot mai multe probleme medicale au apărut în rândul jucătorilor de la CFR Cluj, iar principalul responsabil a fost considerat Viorel Boncoi. Acesta a mers la stadion, așa cum făcea în fiecare zi de lucru, însă angajații firmei de pază i-au transmis că nu mai are acces, deoarece contractul său nu mai este în vigoare.

De ce l-a dat afară Neluțu Varga pe Boncoi

Neluțu Varga a explicat de ce a ales să renunțe la Viorel Boncoi, unul dintre cei mai apreciați fizioterapeuți din SuperLiga. Omul de afaceri susține că își dorește un staff medical mai performant și consideră că schimbarea era necesară.

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„(n.r. – Aţi avut vreun conflict cu domnul Boncoi?) Conflicte nu sunt, aici nu sunt conflicte, există decizii. Am decis să ne despărţim de dânsul pentru că vreau să aduc un staff medical mult mai bun, iar jucătorii să nu mai aibă probleme cu accidentările, să nu mai fie în viitor probleme de genul că jucătorii se plâng de întinderi, care nu sunt normale în condiţiile în care tu ai făcut bine pregătirea. În cazul ăsta, nu ar trebui să fie probleme. Eu vreau să ridic nivelul. E o decizie pe care am luat-o fără nicio supărare, fără niciun necaz, ne-am gândit să aducem alt staff medical. Când vrei să ridici nivelul, te gândeşti de unde începi şi cu asta basta”, a explicat Neluțu Varga, potrivit Prima Sport.

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În urmă cu cinci ani, Viorel Boncoi a fost implicat într-un conflict cu Marian Copilu și Ionuț Ivașcu, actuali oficiali ai formației din Gruia. Atunci, după un meci pierdut cu Steaua Roșie Belgrad, fizioterapeutul s-a luat la bătaie cu doi membri din conducerea clubului.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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