Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!

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Farul nu mai contează pe David Maftei (22 de ani) și Narek Grigoryan (25 de ani), fotbaliști care au jucat un rol important la echipă în sezoanele precedente. Anunțul făcut de antrenorul principal Ioan Ovidiu Sabău a fost confirmat și de acționarul majoritar Gică Popescu, care a descris situația în care se află cei doi fotbaliști.

David Maftei și Narek Grigoryan, OUT de la Farul. Gică Popescu a făcut anunțul

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat după , că nu mai contează pe David Maftei și Narek Grigoryan, decizia fiind luată la nivelul conducerii. Gică Popescu a confirmat că fotbaliștii nu vor mai evolua pentru Farul, însă a precizat că decizia nu a aparținut exclusiv oficialilor. Acționarul majoritar a dezvăluit și motivele din cauza cărora Maftei și Grigoryan nu mai fac parte din planurile constănțenilor: fundașul dreapta reprezintă a treia variantă pe postul său, iar fotbalistul armean nu dorește să își prelungească înțelegerea.

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„Decizia a fost luată la nivelul conducerii, adică între antrenor, directorul sportiv, președinte și vicepreședinte. Nu e o decizie doar a conducerii. S-a considerat că cei doi nu ne mai pot ajuta la atingerea obiectivelor propuse pentru acest an. Credem că avem jucători care pot juca mai bine decât cei doi. L-am adus pe Cercel pe postul de fundaș dreapta. Acolo îi avem pe Sîrbu și Cercel, iar Maftei ar fi fost a treia opțiune.

Era păcat să ținem un jucător ca el și să-l plătim ca să fie a treia opțiune. Iar Narek e în ultimul sezon. Am încercat să prelungim, dar nu a dorit. Și atunci vrem să ne despărțim de ei. Sunt decizii tehnice, în funcție de obiectivele impuse. Nu sunt chestiuni personale. Dacă Narek ar fi prelungit, probabil ar fi fost o opțiune pe postul pe care joacă. Acum, noi vrem să-i vindem. Dacă vor fi oferte, ne vom bucura. Dacă nu, îi vom plăti în continuare”, a declarat Gică Popescu pentru .

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David Maftei și Narek Grigoryan, jucători de bază în sezonul trecut. De când jucau cei doi la Farul

David Maftei a ajuns la Academia Hagi la vârsta de 13 ani, iar în 2022 și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul celor de la Unirea Dej, unde a fost împrumutat de Farul. După alte două sezoane petrecute sub formă de împrumut, la CSA Steaua și Oțelul, fundașul dreapta a făcut parte din lotul constănțenilor în sezonul trecut, când a strâns 32 de prezențe în toate competițiile, marcând un gol și oferind 4 pase decisive.

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Internaționalul armean Narek Grigoryan a ajuns la Farul în 2023, după experiențe la Urartu și BKMA Erevan în țara natală, dar și la gruparea poloneză Jagiellonia Bialystok. Fotbalistul de bandă a evoluat în 97 de jocuri pentru constănțeni, 36 dintre prezențe fiind în sezonul trecut. Dacă Maftei nu a făcut parte din lot în acest sezon, Grigoryan a fost introdus la pauză în .