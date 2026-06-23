Decizie-șoc la FCSB: nu pleacă în cantonamentul din Olanda! Exclusiv

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FCSB s-a reunit luni, 22 iunie 2026, efectuând în aceeași dimineață vizita medicală la o clinică din Chiajna. De la acțiune au lipsit câțiva jucători, printre care Florin Tănase, Mihai Popescu și Ștefan Târnovanu, ei primind câteva zile în plus de vacanță după convocările la acțiunea naționalei de la începutul lunii iunie.

Florin Tănase termină contractul cu FCSB pe 30 iunie. Dacă nu prelungește până vineri, nu pleacă în cantonament!

Cei trei ar trebui să facă joncțiunea cu restul colegilor joi, 25 iunie 2026, urmând ca a doua zi tot lotul să plece în . Cu siguranță toți trei vor fi prezenți joi la Berceni, dar o situație specială este cea a lui Florin Tănase.

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Cel mai influent jucător din lotul FSCB-ului, și în teren, dar și în vestiar, este la final de contract cu formația lui Gigi Becali. Lui Florin Tănase, 31 de ani, îi expiră actualul angajament pe 30 iunie 2026 și până în acest moment nu a ajuns la un numitor comun cu patronul pentru a continua la FCSB.

Tănase tocmai s-a întors din vacanța din , alături de colegii și prietenii săi Risto Radunovic, Florinel Coman și Denis Drăguș. Tănase a avut o discuție de principiu cu Gigi Becali înainte să plece în Turcia, dar părțile nu au ajuns încă la un acord. Din informațiile FANATIK, dacă până vineri, când FCSB pleacă în Olanda, Tănase nu va semna prelungirea de contract cu FCSB, acesta nu va merge în cantonament cu roș-albaștrii!

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Gigi Becali e convins că Tănase nu va merge în China și va semna un nou contract cu FCSB

În aceste zile, până la plecarea echipei în pregătirea de vară din străinătate, e de așteptat ca Becali și Tănase să aibă o discuție lămuritoare. În care să se decidă dacă jucătorul semnează un nou contract cu FCSB sau va da curs unei alte oferte! Recent, patronul a declarat că e convins că mijlocașul va rămâne la fosta campioană.

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El a vrut contract pe 4 ani, dar i-am spus că nu îi fac contract pe 4 ani, îi fac pe 2 ani. Și așa a rămas. Eu vreau pe 2 ani, el vrea pe 4 ani, așa a rămas. Nu am continuat, dar ce e clar, a zis că nu pleacă în China. Eu îl consider în echipă pe Tănase” – Gigi Becali

Nu doar Becali este convins că Tănase va prelungi cu FCSB, ci și . „Eu știu că Tănase are ofertă din China, cu bani mulți, dar știu că nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, copilul a crescut. Nu e genul de fotbalist care să plece doar pentru bani, să se chinuiască în China singur, iar copilul să rămână aici. Depinde și cât de mult îi crește salariul. E greu pentru el să plece în China fără copil. Ne permitem să pierdem pe oricine dacă pleacă pentru bani. Nu e cazul la el, că ar fi plecat liber. Orice jucător poate fi înlocuit fără nicio problemă”, a declarat Meme.

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Pentru Florin Tănase există interes și din lumea arabă, nu doar oferta din China!

FANATIK a dezvăluit zilele trecute că , impresarul și partenerul de afaceri al lui Florin Tănase, a plecat în China pentru a discuta la concret despre oferta pe care o are jucătorul FCSB. Aceasta este de 1,3 milioane de euro anual, contract pe doi ani. Vulturar urmează să se întoarcă zilele următoare în țară și să ia o decizie împreună cu Tănase.

Interesant este că, în cazul în care nu va prelungi cu FCSB, pentru Tănase există interes și din lumea arabă, care nu este o necunoscută pentru el. Mijlocașul a jucat un sezon (2022-2023) în Emirate, la Al Jazira, și încă unul (2023-2024) în Arabia Saudită, la Al Okhdood. Din august 2024 a revenit la FCSB, cu care a semnat atunci contractul care expiră în câteva zile.

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FCSB va pleca vineri, 26 iunie, în cantonamentul din Olanda și va sta la Venray până pe 10 iulie. Jucătorii pregătiți de Marius Baciu au programate două partide amicale: pe 5 iulie cu Union St. Gilloise, noua echipă a lui , iar pe 8 iulie cu un adversar ce urmează să fie anunțat în zilele următoare.