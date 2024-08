Decizie șoc! Rafael Nadal s-a retras de la US Open pentru al doilea an consecutiv

Ultimul turneu de Grand Slam al anului este aproape, iar tenismenii deja se pregătesc pentru US Open. Nu este și cazul lui Rafael Nadal, care a anunțat cu două săptămâni înainte de debut că se va retrage de pe tabloul competiției.

Rafael Nadal s-a retras de la US Open

Turneul de Grand Slam va avea loc în perioada 26 august – 8 septembrie, fără Rafael Nadal pe grilă de start. Ibericul a postat un scurt mesaj pe rețelele de socializare, unde a anunțat decizia de a nu participa.

„Vă scriu pentru a vă informa că am decis să nu iau parte la US Open în acest an, un loc unde am amintiri minunate“, a scris spaniolul pe rețelele de socializare, anunțând decizia de a nu participa la turneul american.

Ultima participare a lui Nadal la turneul din America de Nord a avut loc acum doi ani, când a fost eliminat în optimi. Frances Tiafoe a fost cel care l-a scos atunci pe iberic din calculele pentru câștigarea trofeului.

De asemenea, de-a lungul carierei, spaniolul a câștigat de patru ori titratul trofeu din Statele Unite. În vârstă de 38 de ani, Rafael Nadal se apropie cu pași repezi de finalul carierei sale, care putea fi mult mai de succes, conform iubitorilor de tenis.

Cine crede Nadal că este cel mai bun din toate timpurile

Rafael Nadal a spus clar și răspicat despre cine crede că este cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile. Spaniolul consideră că .

„Nici eu nu mai am picioarele pe care le aveam acum 15 ani. Deci, fără calitatea jocului cu mingea și fără picioarele pe care le aveai acum 15 ani.. Cum să-i creezi probleme celui mai bun din istorie?

Din acel moment, e ușor de analizat. Eu nu eram la nivelul meu, el era, iar reacția nu a fost completă. Am reușit să recuperez până în punctul în care am avut șansa de a mă duce la 5-4. Nu am reușit să o transform și asta e.

Cred că în acest moment nu prea mai sunt multe de învățat. Am suficientă experiență pentru a ști că există situații și situații în care nu ești capabil să oferi nivelul necesar, iar eu nu am fost capabil.

Iar la aceste niveluri înalte diferențele mici fac în final o mare diferență în performanța generală a jocului. Nu este momentul să fiu dezamăgit, încă mai am dublu de jucat”, a spus .