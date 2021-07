Decizie șoc! „Reghe” l-a scos din echipa Craiovei pe singurul jucător impresariat de Anamaria Prodan

„Reghe” se află în fața primului său meci oficial de la venirea la U Craiova, FANATIK, împotriva albanezilor de la Laci, iar noul tehnician al oltenilor a ales să îl scoată din echipă pe Alexandru Mateiu, singurul fotbalist impresariat de Anamaria Prodan din lot.

Este o decizie care crează o coincidență bizară, mai ales că Laurențiu Reghecampf se află în plin scandal de divorț cu Anamaria Prodan, cum FANATIK , și în condițiile în care Mateiu a fost titular în toate meciurile oltenilor din noul sezon, iar mijlocașul nu este accidentat.

Laurențiu Reghecampf l-a scos din echipa Craiovei pe singurul jucător impresariat de Anamaria Prodan

a oltenilor împotriva lui Laci, în turul II preliminar al Conference League, iar tehnicianul a luat o decizie șocantă, și anume l-a scos din echipa de start pe Alexandru Mateiu, care este și singurul jucător din lotul oltenilor impresariat de Anamaria Prodan.

Nu este singura surpriză pregătită de „Reghe” în duelul cu formația din Albania, în fața căreia trebuie să întoarcă scorul din manșa tur. FANATIK , iar Craiova o să se bazeze pe Nicușor Bancu în atac, el fiind obișnuit cu roluri defensive atât la echipa de club, cât și la echipa națională.

Decizia lui „Reghe” de a-l scoate din echipa de start pe Alexandru Mateiu crează o coincidență stranie, mai ales că tehnicianul se află în plin scandal de divorț cu impresara, dar și pentru că până acum Mateiu a jucat în fiecare meci din noul sezon, sub comanda lui Marinos Ouzounidis și a interimarului Dragoș Bon.

Astfel, într-un meci decisiv pentru calificare, Laurențiu Reghecampf nu se bazează din primul minut pe Alexandru Mateiu, unul dintre jucătorii de bază a oltenilor în ultimii ani.

Meciurile jucate de Alexandru Mateiu în noul sezon pentru Craiova:

CFR Cluj – U Craiova (Supercupa României) 0-0 – Mateiu a jucat 90 de minute

U Craiova – FC Argeș (Liga 1) 1-0 – Mateiu a jucat 90 de minute

Laci – U Craiova 1-0 (Conference League) 1-0 – Mateiu a jucat 70 de minute

FCSB – U Craiova (Liga 1) 4-1 – Mateiu a jucat 90 de minute

Alexandru Mateiu a avut o reacție vehementă după înfrângerea cu FCSB

Alexandru Mateiu a fost nervos după înfrângerea dură și a avut o reacție vehementă la adresa adversarilor, pe care i-a considerat norocoși. Totodată, mijlocașul a vorbit și despre meciul cu Laci, spunând că ar fi un dezastru pentru echipă să nu se califice mai departe:

„Este uşor să începi de la 2, 3 la 0. Şansa a fost de partea lor, le-a intrat tot astăzi. Este simplu cu golurile astea norocoase şi să începi meciul atât de uşor.

Şi noi dacă aveam 2, 3 la 0 cred că ne băteam noi joc de ei. Noi am crezut că am trecut peste meciul cu Laci, am venit cu mare încredere, chiar ne gândeam că o să facem un meci bun şi vom câştiga.

Noi am câştigat Cupa, Supercupa, nu mai suntem ăia buni, suntem cei mai slabi. Nu este sfârşitul campionatului, nu am pierdut un sezon. Este al doilea meci, a fost o greşeală din partea noastră. Toţi greşim. Este a doua etapă, nu e chiar aşa mare dezastru”.

„Ar fi un dezastru, cum a fost şi anul trecut cu Tbilisi, mare umilinţă va fi. Sper să nu fie cazul, o să facem tot posibilul să ne calificăm şi sper că vom trece mai departe”, a declarat Alexandru Mateiu, la finalul partidei cu FCSB.