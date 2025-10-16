Decizie șocantă! Țara din UE suspendă Schengen și introduce controale la graniță pentru a evita dezastrul

Tensiuni uriașe înainte de pe care Napoli îl va juca pe teren propriu, în fața germanilor de la Frankfurt. Italienii au luat decizia de a nu le oferi bilete fanilor echipei oaspete, de teama unor conflicte, iar mai mult decât atât, au hotărât să efectueze controale serioase la graniță.

Italienii, speriați de ultrașii germani. Decizia luată de Guvern

Oficialii echipei din Napoli, împreună cu UEFA, au decis ca meciurile de pe teren propriu din acest sezon de Champions League să se dispute fără suporteri adversari în peluză, întrucât în ultimii ani au existat ciocniri violente între galerii.

La fel s-a întâmplat și la ultimul meci jucat de . Nici atunci nu li s-au vândut bilete, însă germanii au făcut oricum deplasarea în Italia, iar rezultatul a fost dezastruos pe străzile orașului. Suporterii s-au bătut între ei, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Controale la graniță 48 de ore! Măsuri draconice înainte de Napoli – Frankfurt

De teama ca acest scenariu să nu se repete, Ministerul de Interne de la Roma a ordonat verificări aleatorii la granițele țării. Conform , se vor face controale în gări și aeroporturi, deși atât Italia, cât și Germania fac parte din spațiul Schengen, iar cetățenii celor două țări ar trebui, în mod normal, să poată călători liber.

Concret, timp de 48 de ore vor fi efectuate controale amănunțite la graniță. Fanii celor de la Frankfurt au primit interdicție pe stadionul „Diego Armando Maradona” și nu sunt deloc bine-veniți în orașul Napoli cât timp se joacă partida din Champions League.

Măsura pare una extremă. Italia a mai impus în trecut controale la graniță, însă doar în situații excepționale, precum pandemia de COVID-19 sau unele summit-uri G8 și G7. De această dată, autoritățile au decis să înăsprească serios măsurile din cauza temerilor privind ultrașii germani.

Ce este spațiul Schengen

Una dintre realizările cu care proiectul european se laudă este spațiul Schengen, care poartă numele unui mic sat din Luxemburg, situat la frontiera dintre Germania și Franța. În acel loc s-a semnat Acordul Schengen și Convenția Schengen din 1985 și, respectiv, din 1990.

Spațiul Schengen se referă la o zonă de liberă circulație și este format din 29 de țări, conform Consiliului Europei. Spațiul acoperă peste 4 milioane de kilometri pătrați și are în aria sa o populație de 450 de milioane de persoane.

1 ianuarie este data de la care Bulgaria și România fac parte în totalitate din spațiul Schengen

Ce țări fac parte din spațiul Schengen. Lista completă

Austria, Belgia, Bulgariei, Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, României, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria sunt țările care fac parte din spațiul Schegen.

