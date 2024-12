Decizie surprinzătoare a lui Gino Iorgulescu: a fost nevoit să-și cedeze integral una dintre afacerile sale către fiul lui Cosmin Olăroiu

Gino Iorgulescu și soția sa, Gabriela, au luat decizia de a ceda 50% din părțile sociale ale unui restaurant celebru din parcul Herăstrău din București. Unicul proprietar a rămas Daniel Olăroiu, fiul antrenorului de fotbal Cosmin Olăroiu.

În anul 2023, Gino Iorgulescu a împrumutat de la Cosmin Olăroiu aproximativ 300.000 de euro, conform declarației de avere, iar acum șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a luat o decizie în ceea ce privește un cunoscut restaurant de pe malul lacului Herăstrău.

Potrivit , Gino Iorgulescu și soția sa au cedat 50% din părțile sociale ale celebrului restaurant Il Calcio BTT, iar acțiunile îi revin lui Daniel Olăroiu, fiul cunoscutului antrenor, care activează în prezent în zona Golfului.

Restaurantul a intrat pe pierderi în ultimii doi ani, asta deși înregistra vânzări de aproximativ 800.000 de euro în anul 2023. P și-a vândut locațiile Trattoria Il Calcio, o rețea de restaurante la care a contribuit și Valentin Sălăgean.

Locația unde fiul lui Cosmin Olăroiu va fi unic acționar are două terase, una chiar pe ponton, care este și cea mai căutată. Gino Iorgulescu a încasat undeva la 1,5 milioane euro pentru Trattoria Il Calcio, ele fiind cedate către celebrul grup Nuba.

De partea cealaltă, Cosmin Olăroiu gestionează un restaurant de lux în Dubai, iar antrenorul român are de asemenea proiecte cu apartamente exclusiviste în Constanța și București.

Care este de fapt salariul real al lui Gino Iorgulescu la LPF. Ce a declarat Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre în calitate de șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Se mănâncă foarte mulți bani și la Ligă și în FRF. Liga mănâncă 7 milioane de euro pe an, ceea ce este inadmisibil pentru un fotbal atât de sărac. Sunt niște birocrați care nu valorează nimic.

Ar trebui să fie câțiva angajați, 2-3 maxim. Sunt oameni care iau 30.000 de euro salariu net pe lună, pe contract de muncă. Să plătești 45.000 de euro pentru un președinte de Ligă pe lună?

Păi am înnebunit cu toții? Ca să ce? Gino are 30.000 de euro și cu taxe, aproape 50.000 de euro pe lună. Mănâncă 7 milioane de euro pe an degeaba și stă într-0 vilă construită de Dragomir”, a declarat Adrian Mititelu despre șeful LPF.