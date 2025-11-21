Sport

Decizie surprinzătoare la CFR Cluj! Antrenorul fără echipă de 9 ani a fost prezentat oficial

CFR Cluj a făcut un anunț de maxim interes. „Feroviarii” au adus un nou antrenor în staff, iar rolul acestuia va fi de a-l ajuta pe Daniel Pancu pentru îndeplinirea obiectivelor.
Iulian Stoica
21.11.2025 | 18:08
Decizie surprinzatoare la CFR Cluj Antrenorul fara echipa de 9 ani a fost prezentat oficial
ULTIMA ORĂ
Decizie surprinzătoare! CFR Cluj a numit un antrenor fără echipă de 9 ani. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare. Formația din Gruia a anunțat un nou antrenor în staff-ul lui Daniel Pancu. Interesant este faptul că „principalul” nu a mai activat la 9 ani la seniori.

George Ciorceri, anunțat oficial de CFR Cluj

Daniel Pancu va avea un nou coleg în staff-ul celor de la CFR Cluj. Mai exact, este vorba de George Ciorceri, tehnician ce nu a mai fost principal la seniori de 9 ani, de când o pregătea pe ASA Târgu Mureș timp de 10 meciuri.

ADVERTISEMENT

„Feroviarii” au avut un motiv întemeiat pentru numirea noului membru din staff. Daniel Pancu este foarte aproape de a obține licența PRO, iar CFR Cluj a evitat anumitele sancțiuni, George Ciorceri având acest curs absolvit.

„Bun venit, George Ciorceri!

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic al formației noastre, contribuind cu profesionalismul și experiența sa în activitatea curentă a echipei!

ADVERTISEMENT
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată:
Digisport.ro
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"

Deținător al licenței UEFA Pro, acesta a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea juniorilor din cadrul Academiei CFR. De-a lungul carierei, acesta a pregătit echipa noastră în două rânduri și a mai antrenat, printre altele, ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara.

Îi urăm bun venit și mult succes în noul său rol!”, s-a arătat în postarea oferită de CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, victorie la debutul pentru CFR Cluj

Daniel Pancu este varianta aleasă de Neluțu Varga pentru înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Primul meci al antrenorului pe banca formației din Gruia a fost cel cu Unirea Slobozia.

„Pancone” a reușit să oprească seria de trei înfrângeri consecutive în SuperLiga a „feroviarilor” și a reușit să se impună cu 0-1 pe stadionul din Clinceni. Unica reușita a partidei a fost trecută în contul lui Andrei Cordea.

Obiectivul principal al lui Daniel Pancu este să ducă echipa în cupele europene. CFR Cluj are parte de o stagiune surprinzătoare, formația din Gruia având emoții pentru prezența în play-off.

Filipe Coelho, forțat să apeleze la un puști de 16 ani în FC...
Fanatik
Filipe Coelho, forțat să apeleze la un puști de 16 ani în FC Argeș – Universitatea Craiova! Juniorul s-a remarcat la academie
Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa românului, succes eroic în 10 oameni la...
Fanatik
Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa românului, succes eroic în 10 oameni la primul meci în Liga Campionilor. Video
Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul...
Fanatik
Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!