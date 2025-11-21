Decizie surprinzătoare la CFR Cluj! Antrenorul fără echipă de 9 ani a fost prezentat oficial

CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare. Formația din Gruia a anunțat un nou antrenor în staff-ul lui Daniel Pancu. Interesant este faptul că „principalul” nu a mai activat la 9 ani la seniori.
Daniel Pancu va avea un nou coleg în staff-ul celor de la CFR Cluj. Mai exact, este vorba de George Ciorceri, tehnician ce nu a mai fost principal la seniori de 9 ani, de când o pregătea pe ASA Târgu Mureș timp de 10 meciuri.
„Feroviarii” au avut un motiv întemeiat pentru numirea noului membru din staff. Daniel Pancu este foarte aproape de a obține licența PRO, iar CFR Cluj a evitat anumitele sancțiuni, George Ciorceri având acest curs absolvit.
„Bun venit, George Ciorceri!
Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic al formației noastre, contribuind cu profesionalismul și experiența sa în activitatea curentă a echipei!
Deținător al licenței UEFA Pro, acesta a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea juniorilor din cadrul Academiei CFR. De-a lungul carierei, acesta a pregătit echipa noastră în două rânduri și a mai antrenat, printre altele, ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara.
Îi urăm bun venit și mult succes în noul său rol!”, s-a arătat în postarea oferită de CFR Cluj.
Daniel Pancu este varianta aleasă de Neluțu Varga pentru înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Primul meci al antrenorului pe banca formației din Gruia a fost cel cu Unirea Slobozia.
„Pancone” a reușit să oprească seria de trei înfrângeri consecutive în SuperLiga a „feroviarilor” și a reușit să se impună cu 0-1 pe stadionul din Clinceni. Unica reușita a partidei a fost trecută în contul lui Andrei Cordea.
Obiectivul principal al lui Daniel Pancu este să ducă echipa în cupele europene. CFR Cluj are parte de o stagiune surprinzătoare, formația din Gruia având emoții pentru prezența în play-off.