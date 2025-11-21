Decizie surprinzătoare la CFR Cluj! Antrenorul fără echipă de 9 ani a fost prezentat oficial

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare. Formația din Gruia a anunțat un nou antrenor în staff-ul lui Daniel Pancu. Interesant este faptul că „principalul” nu a mai activat la 9 ani la seniori.

George Ciorceri, anunțat oficial de CFR Cluj

Daniel Pancu va avea un nou coleg în staff-ul celor de la CFR Cluj. Mai exact, este vorba de George Ciorceri, tehnician ce nu a mai fost principal la seniori de 9 ani, de când o pregătea pe ASA Târgu Mureș timp de 10 meciuri.

„Feroviarii” au avut un motiv întemeiat pentru numirea noului membru din staff. Daniel Pancu este foarte aproape de a obține licența PRO, iar CFR Cluj a evitat anumitele sancțiuni, George Ciorceri având acest curs absolvit.

„Bun venit, George Ciorceri!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic al formației noastre, contribuind cu profesionalismul și experiența sa în activitatea curentă a echipei!

Deținător al licenței UEFA Pro, acesta a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea juniorilor din cadrul Academiei CFR. De-a lungul carierei, acesta a pregătit echipa noastră în două rânduri și a mai antrenat, printre altele, ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara.

Îi urăm bun venit și mult succes în noul său rol!”, s-a arătat în postarea oferită de CFR Cluj.

Daniel Pancu, victorie la debutul pentru CFR Cluj

Daniel Pancu este varianta aleasă de Neluțu Varga pentru înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Primul meci al antrenorului pe banca formației din Gruia a fost cel cu Unirea Slobozia.

. Unica reușita a partidei a fost trecută în contul lui Andrei Cordea.

. CFR Cluj are parte de o stagiune surprinzătoare, formația din Gruia având emoții pentru prezența în play-off.