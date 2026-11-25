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Universitatea Craiova a ajuns la Brighton, acolo unde va disputa un meci istoric în Cupele Europene. Oltenii s-au cazat deja la un hotel de lux, însă antrenorul Filipe Coelho a luat o decizie cel puțin surpinzătoare: antrenamentul oficial de dinainte de meci a fost programat la ora 21:30 (ora României), în condițiile în care meciul se va disputa la 19:45 ora României. În mod normal, antrenamentele sunt puse la ora meciului, pentru ca jucătorii să se obișnuiască cu atmosfera.

Decizie surprinzătoare luată de antrenorul Filipe Coelho: antrenamentul oficial e la o oră atipică

Trimișii FANATIK la Brighton, Tibi Cocora și Vlad Roșca, au văzut cu ochii lor cum sunt primiți românii de gazdele din Anglia. „În ciuda faptului că suntem în Anglia, vremea e bună pentru fotbal, sunt vreo 4-5 grade. E răcoare, nu plouă. Totul parcă e făcut pentru un meci de fotbal de calitate. Până la ora meciului trebuie să și ajungă băieții. Au plecat la 9:30, ora României. Ajung pe aeroportul din Southampton, , o oră de drum pe șosea până la Brighton. Aici vor ajunge la unul dintre hotelurile de lux, un hotel amplasat chiar pe plajă.

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O decizie cel puțin surprinzătoare. Meciul se va juca la ora 19:45, ora României, iar antrenamentul oficial de astăzi va avea loc la ora 19:30, ora Angliei, 21:30, ora României. Până atunci va urma odihna de după-amiază, după drum. Toate drumurile duc la stadion, pentru descoperirea acestui Amex Stadium, pentru conferința de presă”, a transmis, în direct, Tibi Cocora.

Peste 4.000 de olteni sunt așteptați în tribune la Brighton, pentru a susține Universitatea Craiova

Fanii britanici ar putea să aibă o mare surpriză mâine, pentru că se anunță cel puțin 4.000 de olteni în această deplasare. O adevărată invazie a românilor, care vor încuraja Universitatea Craiova în speranța că vor obține un rezultat istoric.

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e încă miercuri dimineață. E o noutate: pe lângă cele 1.600 de bilete vândute în 20 de minute în sectorul destinat craiovenilor, se pare că oltenii au încercat să mai pătrundă și în sectoarele destinate gazdelor și au cumpărat foarte multe bilete. Oficialii de la Brighton au decis să îi unească pe toți, se va lărgi peluza. S-ar ajunge la 4.000 de olteni. Ar urma să fie aproximativ 4.000 de olteni la Brighton pentru această partidă.

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A fost șocant pentru ei când au văzut că biletele destinate suporterilor echipei gazdă se vând pe bandă rulantă către România. Au decis să-i strângă pe toți la un loc și să lărgească spațiul destinat suporterilor echipei oaspete. Stadionul nu este sold-out, dar se așteaptă ca la ora meciului să nu mai existe locuri”, a mai completat Tibi Cocora.

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