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Decizie surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf! Ce s-a întâmplat la scurt timp după Gloria Bistrița – FCSB 1-0

Alex Bodnariu, Bogdan Mariș
30.10.2026 | 00:59
Decizie surprinzatoare luata de Laurentiu Reghecampf Ce sa intamplat la scurt timp dupa Gloria Bistrita FCSB 10
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit cu elevii săi pe gazon după eșecul suferit de FCSB la Bistrița. FOTO: FANATIK
FCSB a fost învinsă surprinzător de Gloria Bistrița în Cupa României Betano, iar Laurențiu Reghecampf a luat o decizie neașteptată după conferința de presă organizată la finalul meciului.
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FCSB a cedat surprinzător pe terenul Gloriei Bistrița în Cupa României Betano, scor 0-1, reușita gazdelor sosind după o eroare uriașă în defensiva „roș-albaștrilor”. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ținut o scurtă ședință chiar pe gazon după finalul meciului, iar mai apoi delegația echipei a plecat în grabă de la Bistrița.

Delegația FCSB-ului a plecat în grabă de la Bistrița

Unicul gol al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB a fost înscris în minutul 23 de Antonio Bradu, care a împins balonul în poartă din apropiere. Mingea a ajuns la acesta după ce Lupu a profitat de o pasă greșită a lui Dylan Batubinsika și a ajuns la balon înaintea portarului Mihai Popa. Mai apoi, a existat o fază controversată în care arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat penalty după o intrare dură în careu asupra lui Gnahore, însă „roș-albaștrii” nu au reușit să revină în joc și au suferit primul eșec de la numirea lui Laurențiu Reghecampf.

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La aproximativ o jumătate de oră după fluierul final al meciului, autocarul FCSB-ului pleca deja de la stadion, în timp ce Laurențiu Reghecampf a plecat cu o mașină imediat după ce a participat la conferința de presă. Cel mai probabil, jucătorii nici măcar nu au făcut duș după meci, părăsind în grabă stadionul „Jean Pădureanu”.

Laurențiu Reghecampf, ședință pe gazon după eșecul FCSB-ului de la Bistrița

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 10 modificări în primul 11 față de formula aliniată la meciul cu Rapid, câștigat cu 4-1, iar fotbaliștii trimiși în teren de tehnician nu au convins. După acest eșec, situația FCSB-ului în Cupa României Betano s-a complicat semnificativ, existând posibilitatea ca echipa să fie eliminată chiar și în cazul unui succes în ultima etapă cu Csikszereda.

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În acest context, antrenorul „roș-albaștrilor” i-a băgat în ședință pe jucători chiar pe gazon după eșecul suferit la Bistrița. Pentru FCSB urmează o partidă pe Cluj Arena contra Universității, în etapa 14 din SuperLiga. Jocul este programat luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. După succesul clar obținut în derby-ul contra Rapidului, fosta campioană a ajuns la 21 de puncte și se află momentan pe locul 6, ultimul care duce în play-off la finalul sezonului regulat.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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