Decizie surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf! Ce s-a întâmplat la scurt timp după Gloria Bistrița – FCSB 1-0

FCSB a cedat surprinzător pe terenul Gloriei Bistrița în Cupa României Betano, scor 0-1, reușita gazdelor sosind după o eroare uriașă în defensiva „roș-albaștrilor”. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ținut o scurtă ședință chiar pe gazon după finalul meciului, iar mai apoi delegația echipei a plecat în grabă de la Bistrița.
Unicul gol al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB a fost înscris în minutul 23 de Antonio Bradu, care a împins balonul în poartă din apropiere. Mingea a ajuns la acesta după ce Lupu a profitat de o pasă greșită a lui Dylan Batubinsika și a ajuns la balon înaintea portarului Mihai Popa. Mai apoi, a existat o fază controversată în care arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat penalty după o intrare dură în careu asupra lui Gnahore, însă „roș-albaștrii” nu au reușit să revină în joc și au suferit primul eșec de la numirea lui Laurențiu Reghecampf.
La aproximativ o jumătate de oră după fluierul final al meciului, autocarul FCSB-ului pleca deja de la stadion, în timp ce Laurențiu Reghecampf a plecat cu o mașină imediat după ce a participat la conferința de presă. Cel mai probabil, jucătorii nici măcar nu au făcut duș după meci, părăsind în grabă stadionul „Jean Pădureanu”.
Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 10 modificări în primul 11 față de formula aliniată la meciul cu Rapid, câștigat cu 4-1, iar fotbaliștii trimiși în teren de tehnician nu au convins. După acest eșec, situația FCSB-ului în Cupa României Betano s-a complicat semnificativ, existând posibilitatea ca echipa să fie eliminată chiar și în cazul unui succes în ultima etapă cu Csikszereda.
În acest context, antrenorul „roș-albaștrilor” i-a băgat în ședință pe jucători chiar pe gazon după eșecul suferit la Bistrița. Pentru FCSB urmează o partidă pe Cluj Arena contra Universității, în etapa 14 din SuperLiga. Jocul este programat luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. După succesul clar obținut în derby-ul contra Rapidului, fosta campioană a ajuns la 21 de puncte și se află momentan pe locul 6, ultimul care duce în play-off la finalul sezonului regulat.