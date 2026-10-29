Decizie surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf! Ce s-a întâmplat la scurt timp după Gloria Bistrița – FCSB 1-0

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FCSB a cedat surprinzător pe terenul Gloriei Bistrița în Cupa României Betano, scor 0-1, reușita gazdelor sosind după o eroare uriașă în defensiva „roș-albaștrilor”. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a ținut o scurtă ședință chiar pe gazon după finalul meciului, iar mai apoi delegația echipei a plecat în grabă de la Bistrița.

Delegația FCSB-ului a plecat în grabă de la Bistrița

Unicul gol al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB a fost înscris în minutul 23 de Antonio Bradu, care a împins balonul în poartă din apropiere. Mingea a ajuns la acesta după ce Lupu a profitat de o pasă greșită a lui Dylan Batubinsika și a ajuns la balon înaintea portarului Mihai Popa. Mai apoi, a existat o fază controversată în care arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat penalty după o , însă „roș-albaștrii” nu au reușit să revină în joc și au suferit primul eșec de la numirea lui Laurențiu Reghecampf.

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La aproximativ o jumătate de oră după fluierul final al meciului, autocarul FCSB-ului pleca deja de la stadion, în timp ce Laurențiu Reghecampf a plecat cu o mașină imediat după ce a participat la conferința de presă. Cel mai probabil, jucătorii nici măcar nu au făcut duș după meci, părăsind în grabă stadionul „Jean Pădureanu”.

Laurențiu Reghecampf, ședință pe gazon după eșecul FCSB-ului de la Bistrița

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 10 modificări în primul 11 față de formula aliniată la meciul cu Rapid, câștigat cu 4-1, iar fotbaliștii trimiși în teren de tehnician nu au convins. După acest eșec, s-a complicat semnificativ, existând posibilitatea ca echipa să fie eliminată chiar și în cazul unui succes în ultima etapă cu Csikszereda.

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În acest context, antrenorul „roș-albaștrilor” i-a băgat în ședință pe jucători chiar pe gazon după . Pentru FCSB urmează o partidă pe Cluj Arena contra Universității, în etapa 14 din SuperLiga. Jocul este programat luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. După succesul clar obținut în derby-ul contra Rapidului, fosta campioană a ajuns la 21 de puncte și se află momentan pe locul 6, ultimul care duce în play-off la finalul sezonului regulat.