Sport

Decizie surprinzătoare luată de Universitatea Craiova înainte de primul amical din Antalya cu Konyaspor

Universitatea Craiova a luat o decizie surprinzătoare înainte de primul amical din cantonamentul de iarnă. Ce se va petrece la meciul oltenilor cu Konyaspor.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
06.01.2026 | 14:45
Decizie surprinzatoare luata de Universitatea Craiova inainte de primul amical din Antalya cu Konyaspor
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Universitatea Craiova, decizie surprinzătoare înainte de amicalul cu Konyaspor. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se află în aceste zile în Antalya, unde echipa lui Filipe Coelho își desfășoară pregătirea de iarnă. Oltenii vor disputa două partide amicale, însă, înainte de prima, cea cu Konyaspor, au luat o decizie surprinzătoare.

Decizie surprinzătoare luată de Universitatea Craiova înainte de primul amical din Antalya

Echipele din SuperLiga României s-au mutat în Antalya pentru cantonamentul de iarnă. Dacă anul trecut a rămas la baza proprie, Universitatea Craiova se află, la rândul său, în Turcia pentru pregătire.

ADVERTISEMENT

Primul meci amical al oltenilor este cel cu Konyaspor, programat pe 7 ianuarie. Interesant este faptul că oficialii Universității Craiova au luat o decizie surprinzătoare înainte ca duelul să se dispute.

FANATIK a aflat că meciul programat miercuri, 7 ianuarie, se va desfășura cu porțile închise. Totodată, nici presa aflată în Antalya nu va putea asista la duel. Această veste îi va nemulțumi cu siguranță pe suporteri, partida nefiind transmisă pe nicio platformă.

ADVERTISEMENT
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Digi24.ro
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin

Este o decizie fără precedent a oltenilor, deoarece este pentru prima oară când Universitatea Craiova decide ca o partidă amicală să se desfășoare cu porțile închise total și, totodată, meciul să nu fie transmis pe vreo platformă online sau la TV. În vara anului trecut, în cantonamentul petrecut în Austria, oltenii au permis accesul presei la duelul cu MTK Budapesta, chiar dacă acel meci nu era difuzat pe vreo platformă oficială.

ADVERTISEMENT
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a...
Digisport.ro
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului

Ce meciuri amicale va disputa Universitatea Craiova în Antalya

Pe lângă duelul cu Konyaspor, din 7 ianuarie, Universitatea Craiova va mai disputa o partidă amicală, cu un alt adversar complicat. Mai exact, oltenii se vor duela cu echipa a doua a celor de la Stuttgart în data de 10 ianuarie.

Meciurile Universității Craiova din Antalya

ADVERTISEMENT
  • Universitatea Craiova – Konyaspor (7 ianuarie)
  • Universitatea Craiova – Stuttgart II (10 ianuarie)

Care e diferența de valoare între Universitatea Craiova și adversarii din cantonament

Lotul Universității Craiova a cunoscut o ascensiune importantă în ultima jumătate de sezon. Oltenii s-au calificat în premieră în UEFA Conference League, iar în campionat se află pe prima poziție.

În ciuda acestui fapt, adversarii „Științei” din Antalya sunt cotați valoric similar. Lotul lui Konyaspor este evaluat la 30,55 milioane de euro, pe când echipa a 2-a a celor de la Stuttgart cumulează 12,88 milioane de euro.

  • 30,55 milioane de euro însumează lotul lui Konyaspor
  • 28,2 milioane de euro valorează Universitatea Craiova
  • 12,88 milioane de euro este cota de piață a formației secunde a celor de la Stuttgart
Daniel Paraschiv, conferință de prezentare la Rapid: „Locurile 1-3 sunt un obiectiv realist”....
Fanatik
Daniel Paraschiv, conferință de prezentare la Rapid: „Locurile 1-3 sunt un obiectiv realist”. Video
Costel Gâlcă, ultimele detalii despre transferurile Rapidului. Mutarea pe care o vede „imposibil...
Fanatik
Costel Gâlcă, ultimele detalii despre transferurile Rapidului. Mutarea pe care o vede „imposibil de realizat”. Video
Revenire cu încărcătură emoțională în tabăra Universității Craiova! A făcut primii pași pe...
Fanatik
Revenire cu încărcătură emoțională în tabăra Universității Craiova! A făcut primii pași pe gazon după 3 luni: „Mulțumesc lui Dumnezeu!“
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu Banciu în direct: 'Om nebun!'. Ce i-au răspuns cei prezenți în platou
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!