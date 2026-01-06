Decizie surprinzătoare luată de Universitatea Craiova înainte de primul amical din Antalya cu Konyaspor

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se află în aceste zile în Antalya, unde echipa lui Filipe Coelho își desfășoară pregătirea de iarnă. Oltenii vor disputa două partide amicale, însă, înainte de prima, cea cu Konyaspor, au luat o decizie surprinzătoare.

Decizie surprinzătoare luată de Universitatea Craiova înainte de primul amical din Antalya

. Dacă anul trecut a rămas la baza proprie, Universitatea Craiova se află, la rândul său, în Turcia pentru pregătire.

Primul meci amical al oltenilor este cel cu Konyaspor, programat pe 7 ianuarie. Interesant este faptul că oficialii Universității Craiova au luat o decizie surprinzătoare înainte ca duelul să se dispute.

FANATIK a aflat că meciul programat miercuri, 7 ianuarie, se va desfășura cu porțile închise. Totodată, nici presa aflată în Antalya nu va putea asista la duel. Această veste îi va nemulțumi cu siguranță pe suporteri, partida nefiind transmisă pe nicio platformă.

Este o decizie fără precedent a oltenilor, deoarece este pentru prima oară când Universitatea Craiova decide ca o partidă amicală să se desfășoare cu porțile închise total și, totodată, meciul să nu fie transmis pe vreo platformă online sau la TV. În vara anului trecut, în cantonamentul petrecut în Austria, , chiar dacă acel meci nu era difuzat pe vreo platformă oficială.

Ce meciuri amicale va disputa Universitatea Craiova în Antalya

Pe lângă duelul cu Konyaspor, din 7 ianuarie, Universitatea Craiova va mai disputa o partidă amicală, cu un alt adversar complicat. Mai exact, oltenii se vor duela cu echipa a doua a celor de la Stuttgart în data de 10 ianuarie.

Meciurile Universității Craiova din Antalya

Universitatea Craiova – Konyaspor (7 ianuarie)

Universitatea Craiova – Stuttgart II (10 ianuarie)

Care e diferența de valoare între Universitatea Craiova și adversarii din cantonament

Lotul Universității Craiova a cunoscut o ascensiune importantă în ultima jumătate de sezon. Oltenii s-au calificat în premieră în UEFA Conference League, iar în campionat se află pe prima poziție.

În ciuda acestui fapt, adversarii „Științei” din Antalya sunt cotați valoric similar. Lotul lui Konyaspor este evaluat la 30,55 milioane de euro, pe când echipa a 2-a a celor de la Stuttgart cumulează 12,88 milioane de euro.