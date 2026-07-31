Sport

Decizie surpriză a președintelui Andrei Nicolescu cu câteva ore înainte de Oțelul – Dinamo. Exclusiv

Tragedia de la Câmpulung Muscel i-a schimbat complet programul lui Andrei Nicolescu. Oficialul lui Dinamo a plecat de urgență la locul accidentului și va rata meciul de la Galați cu Oțelul.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
31.07.2026 | 19:20
Decizie surpriza a presedintelui Andrei Nicolescu cu cateva ore inainte de Otelul Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Tragedia de la Câmpulung i-a schimbat planul! Andrei Nicolescu ratează Oțelul - Dinamo
ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost surprins la Câmpulung Muscel după accidentul cumplit în care a fost implicat microbuzul care îi transporta pe jucătorii formației secunde a clubului din Ștefan cel Mare. FANATIK a aflat că acesta nu va mai fi prezent în tribune la meciul pe care Dinamo îl joacă la Galați, împotriva celor de la Oțelul.

Tragedia de la Câmpulung i-a schimbat planul! Andrei Nicolescu ratează Oțelul – Dinamo

Tragedia de la Câmpulung Muscel îi schimbă complet programul lui Andrei Nicolescu. Din informațiile FANATIK, oficialul lui Dinamo nu va mai ajunge la partida cu Oțelul Galați. Este primul meci pe care îl ratează pe stadion de când conduce clubul, în condițiile în care se află în România! În trecut, Nicolescu a mai lipsit de la unele jocuri ale echipei, însă de fiecare dată absențele au fost motivate de deplasări în străinătate pentru rezolvarea unor probleme administrative și de management ale clubului.

ADVERTISEMENT

Imediat după ce a aflat de tragedie, Andrei Nicolescu a plecat de urgență spre Câmpulung Muscel. Oficialul clubului Dinamo a vrut să fie alături de jucători, de membrii staffului și de familiile celor implicați în accident.

Ce s-a întâmplat la Câmpulung. Dinamo, în doliu

Microbuzul în care se aflau jucătorii și membrii staffului a fost implicat într-un grav accident rutier în zona Câmpulung Muscel. Din primele informații, șoferului i s-ar fi făcut rău la volan, existând suspiciunea că ar fi suferit un infarct. Vehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un obstacol, iar impactul a provocat momente de panică în rândul tuturor celor aflați la bord.

ADVERTISEMENT
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit...
Digi24.ro
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Andrei Nicolescu, alături de jucătorii lui Dinamo după tragedia de la Câmpulung. Foto: Muscel TV
Andrei Nicolescu, alături de jucătorii lui Dinamo după tragedia de la Câmpulung. Foto: Muscel TV

Cel mai grav afectat a fost Constantin Covaciu, maseurul echipei, care și-a pierdut viața în urma accidentului. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile medicilor au fost în zadar. Mai multe persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, însă, din fericire, niciun jucător nu a suferit leziuni care să îi pună viața în pericol.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Digisport.ro
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa

Accidentul a provocat un șoc uriaș în cadrul clubului Dinamo și în fotbalul românesc. Oficialii clubului au transmis mesaje de condoleanțe familiei lui Constantin Covaciu și au anunțat că sunt alături de toți cei afectați de această tragedie.

ADVERTISEMENT
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu...
Fanatik
Istoria neagră a accidentelor rutiere de la Dinamo: de la plonjonul lui Dănciulescu în Lacul Morii la tragedia de la Câmpulung
FC Argeș – Csikszereda 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Egalitate la...
Fanatik
FC Argeș – Csikszereda 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Egalitate la pauză
Lovitură pentru piața neagră! ONJN a „blocat” aproape 800 de site-uri ilegale de...
Fanatik
Lovitură pentru piața neagră! ONJN a „blocat” aproape 800 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Record în România
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
FCSB, masacrată după umilința cu Auda: ”Cea mai mare catastrofă a fotbalului românesc”
iamsport.ro
FCSB, masacrată după umilința cu Auda: ”Cea mai mare catastrofă a fotbalului românesc”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!