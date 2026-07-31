Decizie surpriză a președintelui Andrei Nicolescu cu câteva ore înainte de Oțelul – Dinamo. Exclusiv

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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost surprins la Câmpulung Muscel după accidentul cumplit în care a fost implicat microbuzul care îi transporta pe jucătorii formației secunde a clubului din Ștefan cel Mare. FANATIK a aflat că acesta nu va mai fi prezent în tribune la meciul pe care Dinamo îl joacă la Galați, împotriva celor de la Oțelul.

Tragedia de la Câmpulung i-a schimbat planul! Andrei Nicolescu ratează Oțelul – Dinamo

Tragedia de la Câmpulung Muscel îi schimbă complet programul lui Andrei Nicolescu. Din informațiile FANATIK, oficialul lui Dinamo nu va mai ajunge la partida cu Oțelul Galați. Este primul meci pe care îl ratează pe stadion de când conduce clubul, în condițiile în care se află în România! În trecut, Nicolescu a mai lipsit de la unele jocuri ale echipei, însă de fiecare dată absențele au fost motivate de deplasări în străinătate pentru rezolvarea unor probleme administrative și de management ale clubului.

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Imediat după ce a aflat de tragedie, Andrei Nicolescu a plecat de urgență spre Câmpulung Muscel. Oficialul clubului Dinamo a vrut să fie alături de jucători, de membrii staffului și de familiile celor implicați în accident.

Ce s-a întâmplat la Câmpulung. Dinamo, în doliu

Din primele informații, șoferului i s-ar fi făcut rău la volan, existând suspiciunea că ar fi suferit un infarct. Vehiculul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un obstacol, iar impactul a provocat momente de panică în rândul tuturor celor aflați la bord.

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Cel mai grav afectat a fost care și-a pierdut viața în urma accidentului. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă eforturile medicilor au fost în zadar. Mai multe persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, însă, din fericire, niciun jucător nu a suferit leziuni care să îi pună viața în pericol.

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Accidentul a provocat un șoc uriaș în cadrul clubului Dinamo și în fotbalul românesc. Oficialii clubului au transmis mesaje de condoleanțe familiei lui Constantin Covaciu și au anunțat că sunt alături de toți cei afectați de această tragedie.