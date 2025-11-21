Sport

Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv

Oficialii de la FCSB au luat o decizie tare înainte de meciul cu Petrolul, din etapa 17 din SuperLiga. Locul lui Daniel Bîrligea în primul 11 va fi luat de un jucător pe care Gigi Becali îl simpatizează.
Cristi Coste, Iulian Stoica
21.11.2025 | 17:15
Decizie tare inainte de FCSB Petrolul Cine va fi titular in locul lui Daniel Birligea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea în partida FCSB - Petrolul Ploiești. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB o va înfrunta pe Petrolul Ploiești în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Bîrligea este suspendat pentru această partidă, iar antrenorii clubului au decis ce jucător va fi trimis în locul lui „Bîrli-gol”.

Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea în meciul cu Petrolul

Înainte de pauza datorată echipei naționale, Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene de la Radu Petrescu și, în consecință, este suspendat pentru partida cu Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Deși un val imens de critici s-a revărsat asupra lui Daniel Bîrligea, atacantul a confirmat la echipa națională, acolo unde a marcat unicul gol al „tricolorilor” în partida cu Bosnia.

Cum FCSB nu se poate baza pe Daniel Bîrligea în meciul cu Petrolul, antrenorii echipei au luat o decizie importantă. Din informațiile obținute de FANATIK, Alex Stoian va fi trimis din primul minut pe teren în meciul cu formația din Ploiești.

ADVERTISEMENT
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie....
Digi24.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore

Campioana României en-titre avea două variante U21 pentru duelul cu Petrolul, anume Mihai Toma și Alexandru Stoian. În cele din urmă s-a decis ca tânărul atacant să fie trimis în luptă cu formația pregătită de Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată:
Digisport.ro
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"

Alexandru Stoian, unul dintre favoriții lui Gigi Becali

Transferat în iarna acestui an de la Farul Constanța, Alexandru Stoian s-a remarcat la fiecare meci disputat pentru FCSB. Gigi Becali are încredere că atacantul crescut de „marinari” este următorul produs de export al echipei sale.

„Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`.

ADVERTISEMENT

Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian la FANATIK SUPERLIGA.

  • 500.000 de euro este cota lui Alexandru Stoian
  • 14 meciuri, 3 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul la FCSB
Cine era, de fapt, omul care conducea Steaua. Valentin Ceaușescu a făcut dezvăluirea
Fanatik
Cine era, de fapt, omul care conducea Steaua. Valentin Ceaușescu a făcut dezvăluirea
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
Fanatik
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
Fanatik
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!