Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv

FCSB o va înfrunta pe Petrolul Ploiești în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Bîrligea este suspendat pentru această partidă, iar antrenorii clubului au decis ce jucător va fi trimis în locul lui „Bîrli-gol”.

Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea în meciul cu Petrolul

Înainte de pauza datorată echipei naționale, Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene de la Radu Petrescu și, în consecință, este suspendat pentru partida cu Petrolul Ploiești.

Deși un val imens de critici s-a revărsat asupra lui Daniel Bîrligea, , acolo unde a marcat unicul gol al „tricolorilor” în partida cu Bosnia.

Cum FCSB nu se poate baza pe Daniel Bîrligea în meciul cu Petrolul, antrenorii echipei au luat o decizie importantă. Din informațiile obținute de FANATIK, Alex Stoian va fi trimis din primul minut pe teren în meciul cu formația din Ploiești.

Campioana României en-titre avea două variante U21 pentru duelul cu Petrolul, anume Mihai Toma și Alexandru Stoian. În cele din urmă s-a decis ca tânărul atacant să fie trimis în luptă cu formația pregătită de Eugen Neagoe.

Alexandru Stoian, unul dintre favoriții lui Gigi Becali

Transferat în iarna acestui an de la Farul Constanța, . Gigi Becali are încredere că atacantul crescut de „marinari” este următorul produs de export al echipei sale.

„Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`.

Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian la FANATIK SUPERLIGA.