Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv

FCSB o va înfrunta pe Petrolul Ploiești în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Bîrligea este suspendat pentru această partidă, iar antrenorii clubului au decis ce jucător va fi trimis în locul lui „Bîrli-gol”.
Înainte de pauza datorată echipei naționale, Daniel Bîrligea a văzut două cartonașe galbene de la Radu Petrescu și, în consecință, este suspendat pentru partida cu Petrolul Ploiești.
Deși un val imens de critici s-a revărsat asupra lui Daniel Bîrligea, atacantul a confirmat la echipa națională, acolo unde a marcat unicul gol al „tricolorilor” în partida cu Bosnia.
Cum FCSB nu se poate baza pe Daniel Bîrligea în meciul cu Petrolul, antrenorii echipei au luat o decizie importantă. Din informațiile obținute de FANATIK, Alex Stoian va fi trimis din primul minut pe teren în meciul cu formația din Ploiești.
Campioana României en-titre avea două variante U21 pentru duelul cu Petrolul, anume Mihai Toma și Alexandru Stoian. În cele din urmă s-a decis ca tânărul atacant să fie trimis în luptă cu formația pregătită de Eugen Neagoe.
Transferat în iarna acestui an de la Farul Constanța, Alexandru Stoian s-a remarcat la fiecare meci disputat pentru FCSB. Gigi Becali are încredere că atacantul crescut de „marinari” este următorul produs de export al echipei sale.
„Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`.
Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian la FANATIK SUPERLIGA.