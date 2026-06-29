Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova! Merg în Ungaria cu o săptămână înainte

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Sorții au fost de partea Universității Craiova la tragerea pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor. campioana din Belarus. Prima manșă se va juca pe teren neutru din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina. Pentru a primi vizita alb-albaștrilor, bielorușii pleacă de acasă cu o săptămână înainte de meci.

Vitebsk pleacă în Ungaria cu o săptămână înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Manșa tur a dublei dintre ML Partida se va juca în Ungaria, iar FANATIK a aflat că bielorușii vor ajunge la vecinii noștri încă din data de 2 iulie. Aventura campioanei din Belarus se anunță una extrem de complicată.

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Pe lângă faptul că vor sta câteva ore bune la graniță, echipa lui Magomed Adiyev are și alte probleme. Doi jucători ruși din lotul lui Vitebsk și patru ruși, membri ai staff-ului tehnic, nu pot trece granița pe cale terestră din cauza războiului. Aceștia vor zbura de la Minsk la Istanbul și de acolo în Ungaria. Restul echipei lui Adiyev va zbura de la Vilnius la Budapesta, iar de acolo va lua autocarul până la Mezokovesd, acolo unde va avea loc confruntarea cu U Craiova.

Vitebsk își amână meciurile din campionatul Belarusului

FANATIK a aflat întreaga strategie a bielorușilor pentru confruntarea cu campioana României din primul tur preliminar UEFA Champions League. Pe 1 iulie, înainte să plece în Ungaria, ML Vitebsk are meci în campionat, în deplasare, cu Slavia Mozyr, urmând ca, pe 2 iulie, să plece în Ungaria.

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Din informațiile FANATIK, Vitebsk va rămâne în Ungaria și după meciul tur cu oltenii, iar de acolo vor pleca direct la Craiova, unde are loc returul, programat pe 15 iulie, ora 20:30. Din informațiile FANATIK, ML Vitebsk și-a amânat meciurile de campionat dintre cele două jocuri contra Universității Craiova. Bielorușii sunt foarte flexibili când vine vorba de echipele lor în cupele europene. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo Minsk când a jucat în Europa.

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