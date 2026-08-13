Decizie uluitoare luată de Messi, la patru zile de la moartea tatălui său

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Lionel Messi s-a reîntors marți noapte la Miami, , iar miercuri a intrat pe teren, la meciul echipei sale, din Leagues Cup. Din păcate pentru el, în urma înfrângerii cu 3-2 suferite în fața echipei Club Leon din Liga Mexicană, americanii au părăsit competiția.

Messi a jucat o repriză în meciul cu Leon

Messi a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus în joc după pauză, înlocuindu-l pe Dániel Pintér, care marcase primul gol al gazdelor. Inter conducea cu 1-0, însă mexicanii au întors scorul. Club Leon, care a câștigat toate cele trei meciuri disputate în Leagues Cup, a revenit în joc după pauză.

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Daniel Arcila a marcat primul dintre cele două goluri ale sale în minutul 50. Yannick Bright a readus Miami în avantaj, dar Juan Domínguez a egalat din nou scorul, înainte ca Arcila să înscrie al doilea său gol, asigurând victoria pentru Leon.

Această înfrângere înseamnă că Inter Miami, care a înregistrat o victorie și două înfrângeri în faza grupelor din Leagues Cup, este eliminată matematic din competiție. Anul trecut, Messi și Miami au ajuns până în finală, unde au pierdut în fața echipei Seattle Sounders FC.

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Argentinianul i-a adus un omagiu părintelui său

Messi i-a adus un omagiu tatălui său într-o postare pe Instagram miercuri dimineață, vorbind deschis despre dificultatea de a juca pe durata Cupei Mondiale – unde Argentina a pierdut în fața Spaniei în finală – în timp ce tatăl său se lupta cu o boală grea.

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„Mi-ai cerut de atâtea ori să joc la această ultimă Cupă Mondială, iar chiar înainte să înceapă, te aflai în cea mai proastă stare”, a scris în postarea lui Messi. „Era prima dată când nu participai la un turneu, dar mama mi-a spus că o să te faci bine și că vei putea să călătorești. Ți-am spus că vom ajunge în finală, ca să poți fi acolo. La finalul fiecărui meci, așteptam mesajele tale, dar nu le primeam. Atunci mi-am dat seama cât de gravă era situația. Totuși, nu am încetat să mă gândesc să ajungem cât mai departe posibil, ca să-ți ofer timp și să poți vedea un meci dacă ajungeam în finală.

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Dar nu ai putut fi acolo. Am vrut să câștig trofeul ca să-l aduc acasă și să ți-l arăt din nou. Nu am reușit, picioarele mele nu mai aveau nimic de dat. Am încercat, dar nu am putut. Nu am putut vorbi despre nimic din ce s-a întâmplat. Nu m-am putut bucura de nimic. Până la urmă nu am fost campioni, dar tu nu știi cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Ai avut dreptate încă o dată: trebuia să fiu acolo și să joc la Cupa Mondială”, a mai scris Messi pe rețelele sociale.

Vestiarul lui Inter Miami a fost în stare de șoc

Antrenorul echipei Inter Miami, Guillermo Hoyos, a declarat că vestea decesului lui Jorge a fost „o sursă de mare durere” în vestiarul clubului, în timp ce echipa trece prin acest moment dificil. „În ceea ce-l privește pe Leo, știm ce s-a întâmplat, și este o mare păcat, o sursă de durere profundă, iar noi am simțit cu adevărat acest impact”, a declarat Hoyos marți.

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„A fost foarte greu. Adesea, nu există cuvinte pentru a descrie asta. Când treci printr-o experiență atât de dificilă, este greu să-ți revii, și totuși este ceva cu care ne confruntăm cu toții. Într-un fel, nu învățăm niciodată cu adevărat din asta, deoarece durerea este atât de intensă”, a completat tehnicianul echipei din Florida.

În campionat, Inter Miami este pe locul doi, în Conferința de Est, la două puncta în urma celor de la Nashville.