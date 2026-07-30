Sport

Decizie uluitoare luată de Messi, la zece zile după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Ce a hotărât căpitanul Argentinei

După un Campionat Mondial strălucit, în care a dus Argentina în finala competiției, Messi a plecat în țara natală, unde a luat o decizie care i-a lăsat mască pe fanii săi
Catalin Oprea
30.07.2026 | 09:17
Decizie uluitoare luata de Messi la zece zile dupa ce a pierdut finala Cupei Mondiale Ce a hotarat capitanul Argentinei
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Lionel Messi a stat doar zece zile în vacanță FOTO facebook
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Lionel Messi s-a întors la antrenamentele de la Inter Miami, după zece zile de vacanță, petrecute în Argentina, la finalul Cupei Mondiale, pe care a pierdut-o în fața Spaniei. Decizia starului vice-campioanei mondiale i-a uimit pe americani, ținând cont că majoritatea fotbaliștilor care au participat la turneul final sunt încă în vacanță.

Messi s-a întors la antrenamentele lui Inter Miami, după zece zile de vacanță

Deoarece Messi s-a aflat în cantonament cu Argentina, de la începutul lunii iunie, petrecând peste șase săptămâni la națională, se aștepta ca el să stea în vacanță cel puțin până la mijlocul lunii august. Mai ales că două dintre cele zece zile de vacanță le-a petrecut pe drum, mergând de la New York la Rosario. Un drum de peste 8000 de kilometric, care necesită cel puțin zece ore de zbod, chiar și cu un avion privat.

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Fotbalistul de 39 de ani a dorit însă să se întoarcă la antrenamentele lui Inter Miami și ieri a revenit pe teren, la sesiunea de pregătire a echipei din Florida, derulată la Fort Lauderdale, un oraș la nord de Miami.

Atacantul nu s-a mai antrenat la Inter Miami din luna mai, când a început pauza din Major League Soccer (MLS) pentru Cupa Mondială. Campionatul nord-american s-a reluat, iar Messi a a lipsit din ultimele două meciuri ale echipei sale. Inter Miami este pe locul doi în Conferința de Est a MLS, la două punctede liderul Nashville.

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După ce a pierdut finala cu Spania, pe 19 iulie, Messi și coechipierul său de la Inter Miami, Rodrigo De Paul, au călătorit în Argentina, alături de alți jucători ai naționalei, pentru a se bucura de câteva zile de vacanță. A mers acasă, la Rosario, unde într-una dintre zile, a fost prezent la un meci de liga a patra.

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Poate juca chiar sâmbătă în MLS

Messi și De Paul ar putea primi minute sâmbătă împotriva celor de la Columbus Crew sau pe 5 august, în prima etapă a Cupei Ligilor, împotriva mexicanului Atlético de San Luis. Amândoi au ratat ultimele două meciuri, care s-au încheiat cu victorii împotriva Chicago Fire (3-2) și CF Montreal (1-0), cu trei goluri, două din penalty-uri, marcate de Luis Suárez.

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Atât Messi, cât și De Paul au fost convocați să participe la „All-Star 2026”, care pune față în față cei mai buni jucători din MLS și LigaMX și are loc miercuri în Charlotte (Carolina de Nord), dar ambii au refuzat invitația, pe motiv de oboseală.

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