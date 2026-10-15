Decizie uriașă în dosarul de 100 de milioane de euro! Ce se întâmplă cu una dintre cele mai cunoscute fane ale FCSB

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Vladimir Ciorbă și Laura Vicol au scăpat de de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Instanța a decis ridicarea sechestrului de peste 100 de milioane de euro, practic de pe tot ce deține firma Nordis, în extinderea urmăririi penale și anume pentru noile plângeri depuse de noii păgubiți.

Vladimir Ciorbă și Laura Vicol au scăpat de sechestrul de 100.000.000 de euro

Această decizie este importantă deoarece acum se pot termina clădirile și oamenii își pot primi apartamentele pentru care au plătit bani grei. Decizia este una definitivă. Și o veste proastă pentru Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Din păcate pentru cei doi, Curtea de Apel București a respins definitiv contestația lui Vladimir Ciorbă pentru ridicarea sechestrului de pe bunurile personale.

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„În baza art. 250 ind. 2 raportat la art. 250 alin. 1 cod procedură penală, cu aplicarea art. 249 alin. 5 cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorii NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L. împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate în dosarul nr. 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asigurătorii instituite în cauză asupra bunurilor acestora.

Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii menținute prin ordonanța procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, în dosarul nr. 1854/D/P/2022, cu privire la bunurile contestatorilor NORDIS MANAGEMENT S.R.L. și NORDIS MAMAIA S.R.L.

În baza art. 250 ind. 2 raportat la art. 250 alin. 1 cod procedură penală, cu aplicarea art. 249 alin. 5 cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată contestația formulată de contestatorul C V R împotriva ordonanței procurorului din data de 21.07.2026, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, în dosarul nr. 1854/D/P/2022, prin care au fost menținute măsurile asigurătorii instituite în cauză asupra bunurilor acestuia. În baza art. Art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă contestatorul C V R la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată în data de 14.10.2026, prin punerea la dispoziție a minutei, prin mijlocirea grefei instanței„, se arată în decizia Curții de Apel București.

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Cazul Nordis, unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri imobiliare din România

Scandalul Nordis a izbucnit după ce numeroși clienți au reclamat că au plătit sume importante pentru apartamente pe care nu le-au mai primit. Ancheta DIICOT a vizat presupuse fraude imobiliare, în contextul unor tranzacții și promisiuni de vânzare care au provocat prejudicii considerabile. În centrul investigației s-au aflat omul de afaceri Vladimir Ciorbă și mai multe persoane implicate în activitatea grupului Nordis, printre care și soția afaceristului, Laura Vicol.

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Dosarul a atras atenția opiniei publice atât prin valoarea prejudiciilor reclamate, cât și prin legăturile politice ale unor persoane implicate.

Fotbaliști cunoscuți, printre păgubiții din dosarul Nordis

Scandalul Nordis a afectat și mai multe nume importante din fotbalul românesc, printre care George Pușcaș, pentru FANATIK că a plătit aproximativ 130.000 de euro pentru două proprietăți pe care nu le-a primit.

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George Pușcaș figurează pe lista creditorilor cu o creanță de aproape un milion de euro, în timp ce Bărbuț a investit aproximativ 60.000 de euro într-o garsonieră. Printre persoanele afectate se numără și Cătălin Tudor, preparator fizic la Universitatea Craiova, care a reclamat că nu a intrat în posesia studioului achitat.