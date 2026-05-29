Declarația amenințătoare transmisă de Ambasada Rusiei în ziua dinaintea căderii dronei la Galați. „Să fie trase concluziile corespunzătoare”

ADVERTISEMENT

Ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat, miercuri, la Ministerul Afacerilor Externe pentru a primi obișnuitul perdaf din partea autorităților române în urma unor acțiuni ale Moscovei, de obicei încălcarea spațiului aerian de către o dronă. Însă de data aceasta, reacția reprezentanței diplomatice rusești a fost mai dură decât de obicei, fiind ceva mai mult decât negarea acuzațiilor formulate de guvernul de la București.

Care a fost anunțul inițial al MAE

Motivul convocării a fost legat de un anunț făcut luni de Rusia prin care avertiza că vor urma bombardamente de amploare asupra Kievului, motiv pentru care recomanda statelor cu ambasade în Ucraina să-și retragă personalul diplomatic și să recomande cetățenilor lor să părăsească capitala Ucrainei. A urmat un val de reacții de condamnare a zeci de state care au spus că nu-și vor retrage personalul ambasadei la Kiev și au denunțat încălcarea dreptului internațional de către Rusia.

ADVERTISEMENT

Printre aceste reacții, a fost una venită și de la Ministerul Afacerilor Externe de la București, care l-a convocat pe Lipaev în legătură cu anunțul făcut de Moscova, transmițându-i totodată că România nu va retrage personalul diplomatic din Kiev.

„Partea română i-a amintit că niciun comunicat de presă sau postare pe social media nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, incluzându-le pe cele cu privire la dreptul internațional. Nu ne vom lăsa intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și în Kiev”, a transmis MAE român, într-o postare pe X.

ADVERTISEMENT

Ambasada Rusiei pretinde că Lipaev a cerut discuția la MAE

Spre deosebire de convocările anterioare ale lui Lipaev, când ambasada rusă nega doar că dronele intrate în spațiul aerian al României i-ar aparține, de data aceasta tonul a fost mai dur, chiar amenințător la adresa României. Într-o postare de joi pe contul de Facebook al ambasadei ruse la București, cu o zi înainte ca , MAE este acuzat aproape deschis de minciună, comunicatul susținând că întrevederea de la sediul ministerului a avut loc „la solicitarea ambasadorului Rusiei” pentru a atrage atenția asupra avertismentului anunțat luni de la Moscova.

ADVERTISEMENT

„În cadrul discuției, Ambasadorul i-a îndemnat pe diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, unui pericol și să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”, a susținut ambasada rusă.

ADVERTISEMENT

Ce a fost diferit la această întrevedere

Lipaev a continuat prin a critica România pentru că nu a condamnat atacul ucrainean din 22 mai asupra unui cămin studențesc din Starobelsk, regiunea Lugansk, în urma căruia au fost uciși 21 de studenți, iar peste 60 de răniți. Despre acest atac, Kievul a susținut că a vizat o clădire în care se aflau membrii unei unități de elită rusești, Rubikon, specializată în utilizarea dronelor. Însă ambasadorul rus a cerut Bucureștilor să aibă „o reacție corespunzătore” la acest incident.

„Ambasadorul a îndemnat să fie trase concluziile corespunzătoare din această tragedie și să înceteze sprijinul militar și financiar acordat regimului de la Kiev, care comite acte de genocid, terorism și alte crime internaționale. Din partea română nu a urmat nicio reacție corespunzătoare. Drept răspuns s-a auzit doar setul tradițional de clișee propagandistice care denaturează desfășurarea reală a evenimentelor”, a mai precizat ambasada.

ADVERTISEMENT

Vladimir Lipaev a mai fost convocat la MAE de mai multe, ultima dată pe 25 aprilie când a căzut prima dronă rusească la Galați. De obicei, ambasada rusă respigea acuzațiile afirmând că nu există dovezi clare că dronele ar aparține Rusiei. De data asta însă, Lipaev a clamat că el a cerut întrevederea la MAE, iar potrivit postării reprezentanții diplomatice chiar a avut solicitări față de partea română, precum cea „să nu urmeze abordarea frivolă” a alto state european.