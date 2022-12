Declarația anului vine de la FCSB. Cum a fost comentată la Fanatik SuperLiga. ”E cam ce a făcut Ronaldo ca să plece de la Manchester United!” Video exclusiv

Criticat dur de Gigi Becali după o ratare monumentală în derby-ul cu CFR Cluj, căpitanul ”roș-albaștrilor” unde a înscris un gol superb.

Florinel Coman vrea să plece de la FCSB după declarația făcută la finalul meciului cu FC Botoșani

La interviul acordat la finalul întâlnirii din etapa a 21-a din SuperLiga, Coman a trimis o săgeată direct către patron. Întrebat despre finala Cupei Mondiale și comparația care se face între el și Kylian Mbappe, jucătorul a spus râzând: ”Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”, cu trimitere la faptul că Gigi Becali nu are răbdare și le dictează antrenorilor schimbările.

Prezent în studio la cea mai nouă ediție a , fostul atacant Robert Niță este de părere că această declarație arată faptul că Florinel Coman vrea să plece de la FCSB și încearcă să-i forțeze mâna lui Gigi Becali.

”E o declarație dată din euforia victoriei, după golul marcat care a venit după ratarea din meciul cu CFR Cluj pentru care a fost pus la zid. Putem să vedem, păstrând proporțiile, interviul lui Ronaldo ca să forțeze rezilierea contractului cu Manchester United.

Florinel Coman are hârtia aia pe 3 milioane, dar e conștient că la suma asta mai stă câțiva de ani. A forțat declarația asta ca să-l enerveze pe Gigi Becali”, a spus Robert Niță.

Partida cu FC Botoșani, ultima pentru Coman la FCSB?

La rândul său, Bănel Nicoliță consideră că Florinel Coman nu mai vrea să continue la FCSB, că relația acestuia cu patronul s-a degradat și, mai mult decât atât, că întâlnirea cu FC Botoșani a fost ultima pentru jucător în tricoul vicecampioanei României.

”La atitudinea lui și din ce a spus e clar că vrea să plece. Nu-și mai dorește să rămână și sunt șanse mari să plece. Aseară s-ar putea să fi fost ultimul lui meci la FCSB. E clar că relația dintre Gigi Becali și Coman e zero”, a precizat Nicoliță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La finalul meciului cu FC Botoșani, Florinel Coman a recunoscut că și-ar dori să plece de la FCSB și a confirmat faptul că a primit o hârtie din partea lui Gigi Becali că se poate transfera în schimbul a 3 milioane de euro.

”Sunt sub contract cu FCSB, mă voi prezenta la vizita medicală. Încă nu am spus tot la FCSB. Da (n.r. – hârtia dată de Gigi Becali care cere 3 milioane de euro). Am discutat cu dânsul, ce v-a spus, asta a fost. Nimic mai mult. Nu am discutat cu nimeni, pentru că am avut acest meci. O voi face, vă daţi seama, normal. Nu este normal? E normal (n.r. – să îşi caute echipă)”, a comentat Coman.