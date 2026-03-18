Declarația-capcană a lui Gigi Becali despre Rădoi și titlul Craiovei nu l-a lăsat „mut” pe Mutu! Exclusiv

Adrian Mutu a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA după ce a auzit declarația făcută de Gigi Becali despre Mirel Rădoi. „Briliantul” a analizat filosofia actualului antrenor de la FCSB și a spus ce crede, de fapt.

Ce ar fi fotbalul românesc fără declarațiile oferite de principalii actori, dar mai ales din partea patronilor de cluburi. Gigi Becali a vorbit după debutul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB-ului în remiza cu Metaloglobus, iar Adrian Mutu a auzit spusele latifundiarului din Pipera.

După , „Briliantul” a comentat pe seama faptului că antrenorul român nu ar vrea să o vadă pe Universitatea Craiova campioană la finalul acestui sezon.

„O parte… e și meritul lui Mirel că echipa a stat pe primul loc majoritatea timpului. Ideea e că la Craiova se întâmplă ceva ciudat tot timpul. Vezi cum a început play-off-ul, surpriză mare să piardă cu FC Argeș pe teren propriu. Fără să iei din meritele lui FC Argeș, are un sezon senzațional. Am vorbit și cu Dani Coman și i-am spus că îmi place ce se întâmplă.

Craiova, în multe sezoane, nu a avut probleme cu echipele adverse. Problema a fost tot timpul în interiorul lor. Ba au fost conflicte care nu aveau treabă cu performanța, ba s-au sărbătorit prea devreme anumite campionate. E un semnal de alarmă.

Rădoi, nu cred că i-ar plăcea, el fiind în play-out cu FCSB… nu știu cât i-ar conveni să ia Craiova titlul. E oltean, pe undeva i-ar conveni, dar faptul că nu a rămas acolo nu știu cât i-ar plăcea. A început un proiect acolo, care se anunța de mare anvergură și de durată. Plecarea lui de acolo a lăsat multe controverse”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a dat de gol pe Mirel Rădoi. „Nu o vrea campioană”

După remiza obținută de FCSB cu Metaloglobus, Gigi Becali a intrat în direct după meci și a oferit o primă reacție. Printre declarațiile făcute de patronul campioanei României și-a făcut loc și

„Mirel nu vrea Craiova campioană. Nu știu, că nu am vorbit cu el. Dar eu așa cred. Adică eu zic cum aș fi vrut eu. Să pară că eu am făcut acolo și altul a dărâmat. Oricât de bun ai fi… când ești antrenor ești în lume, nu în biserică”, a spus Gigi Becali la

44 este numărul meciurilor bifate de Mirel Rădoi în cel de-al doilea său sezon la Universitatea Craiova

1-2 a fost scorul meciului Universitatea Craiova – UTA, ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca oltenilor