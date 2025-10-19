Declarația care aprinde SuperLiga după „bomba” de la Clinceni: „Mi-e mai frică de Metaloglobus decât de Rapid”. Play-off fără FCSB și CFR?

în timp ce rivalii de la FCSB Oficialul oltenilor s-a arătat surprins de scorul din meciul de la Clinceni și a declarat că nu privește meciul cu Metaloglobus ca pe trei puncte clare.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu trage semnalul de alarmă înainte de deplasarea la Clinceni

Universitatea Craiova mai are de disputat două meciuri din turul campionatului. Oltenii vor merge la ambele extreme ale clasamentului, mai întâi cu Metaloglobus, iar mai apoi cu Rapid. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a tras un semnal de alarmă și le cere elevilor lui Rădoi să joace cu ultima clasată ca și cum ar juca din nou cu Bașakșehir. Totodată, el a recunoscut că se teme mai tare de acest meci, decât de cel de pe teren propriu cu Rapid:

„Nu mă așteptam niciodată. Nu m-am uitat la tot meciul, pentru că era în paralel cu partida Interului cu Roma. Nu mă interesează ce au făcut ei, pe mine mă interesează situația noastră. Eu sunt bucuros că am bătut cu 3-1. De vreo 4 meciuri jucăm bine și nu scoatem rezultate, nici nu mai contează cum am jucat acum. Ne-a interesat să câștigăm punctele. Suntem back in business.

ADVERTISEMENT

Cam de la partida cu Bașakșehir a început declinul nostru. Sunt meciurile astea cu Metaloglobus și Rapid și apoi se încheie turul. Mie îmi e mai frică de Metaloglobus decât de Rapid. Spuneam asta înainte de meciul lor cu FCSB. Avem noi asta în ADN, să fim superficiali. Ne trebuie concentrare maximă, mai ales că avem ca obiectiv campionatul”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spun oficialii Craiovei despre șansele FCSB-ului și CFR-ului la play-off

Sorin Cârțu nu vede un play-off fără FCSB și CFR Cluj, deși campioana și vicecampioana sezonului trecut sunt colege de suferință în subsolul clasamentului după aproape o jumătate din sezonul regulat. Oficialul oltenilor crede în potențialul celor două echipe.

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că nu vor rezolva treaba. Măcar una dintre ele va intra. Recuperează, mai e timp. Nu ar fi avantaj numai pentru noi dacă n-ar recupera, ar fi și pentru celelalte. Lupta pentru campionat, e lupta pentru campionat. Alta e să n-ai FCSB și CFR Cluj, dar sunt sigur că vor intra, ține minte ce-ți spun. Au potențial și au posibilitatea să recupereze”, a mai spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, urecheat după ultima ieșire la adresa suporterilor

După ce a avut un mini-conflict cu fanii în timpul partidei cu Unirea Slobozia, Ștefan Baiaram a fost mustrat de Sorin Cârțu, care l-a sfătuit să fie mai echilibrat: „N-are voie să facă așa ceva. L-au cam apostrofat până la acea situație, le-a arătat că dă gol, că iubește Craiova, le-a arătat obrazul, chestii din astea. Nu știu ce e și cu copilul ăsta, trebuie să fie mai echilibrat. Este un fotbalist de mare talent”, a explicat Sorin Cârțu în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, experiență proprie cu fanii Universității Craiova: „Mă fluierau, iar apoi doar «regele nostru» îmi spuneau”

Odată cu acest incident dintre Baiaram și suporterii olteni, Sorin Cârțu a scos din lada cu amintiri un moment în care și el a intrat într-un conflict cu galeria. El recunoaște că acest lucru i-a dăunat în performanțe la început, dar după ce a reînceput să joace bine a fost iertat de fani:

ADVERTISEMENT

„Am avut și eu o reacție împotriva lor, dar a mea a fost mai spre golănie, nu ce a făcut Baiaram. Doar când se uita Ilie să-mi dea pasă și începeau să fluiere. Călcam pe ea, dar până la urmă mi-am revenit. În ultimele 5-6 meciuri am dat 8 goluri și nu mai aveau ce să facă. Pe urmă a fost 6-0 cu Poli Timișoara în finala Cupei. Ne-au luat pe brațe și numai «regele nostru» îmi ziceau. Publicul te iartă, dar trebuie să-i dai satisfacție”, a povestit Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.