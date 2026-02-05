Sport

Declarația care încinge spiritele înainte de startul Jocurile Olimpice de iarnă: ”Trump este la fel de nebun ca Putin”

Donald Trump a devenit inamicul public numărul 1 la Jocurile Olimpice de iarnă. Președintele american a fost comparat cu Vladimir Putin de o sportivă.
Traian Terzian
05.02.2026 | 08:45
Donald Trump, comparat cu Vladimir Putin de o sportivă participantă la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursă foto: colaj Fanatik
Spiritele se încing cu două zile înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă. O sportivă a făcut afirmații extrem de dure la adresa lui Donald Trump, pe care îl consideră la fel de nebun precum Vladimir Putin.

Biatlonista Ukaleq Slettemark din Groelanda nu a ratat ocazia de a-l critica vehement pe președintele american Donald Trump, după încercarea acestuia de a prelua prin presiune insula de la Danemarca.

”Eu schiez și trag cu gloanțe oarbe, dar cum pot să ignor pe cei care se avântă în concepte atât de explozive și se pregătesc să tragă cu gloanțe reale? Trump este la fel de nebun ca Putin, nu știm niciodată dacă amenințările sale sunt provocări sau dacă vorbește serios. Dar noi vrem doar să trăim în pace, liniștit.

Dacă aș face un fel de declarație, desigur, probabil că nu aș mai putea intra în Statele Unite. Dar, la urma urmei, mi-ar conveni de minune. Cel mai puternic mesaj pe care îl putem transmite este că concurăm atât pentru Groenlanda, cât și pentru Danemarca.

Danezii au devenit refugiul nostru, iar faptul că concurăm alături de ei este un semn că nu avem nicio intenție de a face parte din Statele Unite”, a declarat sportiva, conform Corriere della Sera.

Ukaleq Slettemark nu e la primul atac la adresa lui Trump

Discursul extrem de dur al biatlonistei din Groenlanda vine la scurt timp după ce a mai avut o ieșire virulentă la adresa președintelui american, în timpul etapei de Cupă Mondială de la Ruhpolding (Germania).

Atunci, iritată de încercările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, Ukaleq Slettemark l-a numit pe acesta ”un idiot total” care ”nu înțelege nici cultura noastră, nici tipul de societate care este Groenlanda”.

Sportiva în vârstă de 25 de ani, care a participat și la ediția din 2022 a Jocurilor Olimpice, unde a terminat pe locul 53 la proba individuală și pe locul 65 la sprint, va reprezenta Danemarca la competiția găzduită de Milano-Cortina, la fel ca și fratele său mai mic, Sondre Slettemark.

Trump a fost criticat și de Pep Guardiola

Cunoscut ca un apărător al drepturilor omului și pentru faptul că se implică tot timpul atunci când violențele își fac loc în societate, Pep Guardiola nu s-a ferit să-l atace pe Donald Trump după ce agenții federali pentru imigrări au ucis două persoane în SUA.

”Niciodată în istoria umanității nu am avut informațiile în fața ochilor noștri mai clar decât acum. Genocidul din Palestina, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Rusia, ce s-a întâmplat în întreaga lume, în Sudan, peste tot.

Ce s-a întâmplat în fața noastră? Vreți să vedeți? Sunt problemele noastre ca ființe umane. Sunt problemele noastre. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, Renee Good și Alex Pretti au fost uciși. Spuneți-mi cum puteți apăra asta”, a spus managerul spaniol.

