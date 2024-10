Declarația care-l ține în joc de glezne pe Dan Petrescu la CFR Cluj. „Era și el descumpănit”. Întrebarea pe care Balaj a considerat-o „periculoasă”

Dan Petrescu (56 de ani) are scaunul sigur la CFR Cluj. Deocamdată. Președintele Cristi Balaj a dezvăluit ce se întâmplă cu tehnicianul, care nu are cele mai bune rezultate. În ultima etapă,

Dan Petrescu, în joc de glezne la CFR Cluj: „Ne-am gândit la orice pentru că eram dezamăgiți de rezultate”

Dan Petrescu s-a întors la CFR Cluj în aprilie 2024. Antrenorul vicecampioanei iar acum e pe locul 5, cu 20 de puncte, obținute din 5 victorii, 5 remize și 3 înfrângeri.

„Sincer am discutat și ne-am gândit la orice pentru că eram dezamăgiți de rezultate. Și ce pot să confirm e că în acest moment Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj. Din punctul meu de vedere, când un club tot schimbă antrenorii, de vină sunt și cei care schimbă, nu doar cei care muncesc. Important e că are susținerea noastră.

Cred că și Dan Petrescu s-a gândit la așa ceva. Era dezamăgit de cum au funcționat lucrurile în anumite momente. Mai ales că a fost acea reacție a suporterilor și nu e pentru prima dată. Normal că te gândești. Și presa și noi. Toată lumea. Un lucru e cert și e un mesaj important pentru toată lumea. Nu doar la CFR. Când există momente de genul, antrenorul să fie susținut. Dacă nu îl susții în asemenea momente, apare bucuria unor jucători care au impresia că dacă vine alt antrenor vor juca mai bine și se vor pregăti mai puțin la antrenamente și vor evolua mai bine decât au făcut-o cu celălalt antrenor. Nu există așa ceva la fotbal. La fotbal trebuie să susții antrenorul.Nu există jupân în vestiar, are de pierdut toată lumea.

Nu am discutat cu el. Are un contract, dar un lucru e cert. Nu la CFR, la orice club în lume, așa cum am mai spus, antrenorule ținut în viață de rezultate. Rezultatele sunt cele mai importante. Noi în acest moment avem doar 2 înfrângeri. Din păcate a făcut prea multe egaluri.

Trebuie sprijinit în continuare. Toată lumea trebuie să facă tot ce depinde de fiecare pentru a funcționa lucrurile și a merge în continuare împreună”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Suporterii au fost obișnuiți cu rezultate”

Cristi Balaj a transmis un mesaj și pentru „(n.r. – Era descumpănit Dan Petrescu?) Era supărat. Au avut 4 șuturi pe poartă și am luat 3 goluri. Cu UTA, au avut 3 șuturi pe poartă și am luat 3 goluri. Noi la Hermannstadt am avut 25 de șuturi spre poartă și s-a terminat 0-0.

Orice antrenor va veni la CFR Cluj, dacă nu vor exista rezultate, normal că pleacă. Nu contează numele antrenorului. Suporterii au fost obișnuiți cu rezultate. Recunosc că am fost trist după ultima partidă de acasă, terminată 3-3.

Vorbim de o persoană care a adus multe satisfacții în Gruia și m-a durut să aud ce s-a strigat la adresa lui. Că nu e singurul vinovat. Ne lăudăm toți că am făcut lucruri bune și când ceva nu merge e de vină antrenorul. Nu e așa. Toți suntem de vină. Un antrenor trebuie să fie susținut cât timp e la echipă. Când simți că nu se mai poate face nimic, oprești colaborarea și o faci într-un mod cât se poate de civilizat”, a adăugat oficialul vicecampioanei.

„Indiferent de rezultate, creditul pentru Dan Petrescu va fi până în iarnă sau se poate întâmpla orice?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe președintele lui CFR Cluj.

„E periculos să răspund la această întrebare pentru că se poate interpreta în orice fel. Dar rezultatele sunt foarte importante”, a conchis Cristi Balaj.

6 titluri a câștigat Dan Petrescu ca antrenor în SuperLiga

