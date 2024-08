Declarația care va enerva tot vestiarul campioanei FCSB. „Sunt de mijlocul clasamentului în România”

mai ales din cauza unei pretații catastrofale în prima repriză a returului cu Sparta Praga, iar după partidă cât și de analiști.

Adrian Mutu își pune în cap jucătorii FCSB: „Atacanții sunt de mijlocul clasamentului în România!”

Sparta Praga a făcut instrucție cu FCSB în prima repriză a returului de pe Ghencea, predată cipriotului Elias Charalambous.

Visul lui Gigi Becali de a prinde grupele Champions League a fost destrămat în primul rând din cauza subțirimii lotului, lucru care s-a observat cel mai bine la nivelul atacanților. Dacă care rar au ieșit în evidență, la cehi s-a remarcat nigerianul Victor Olatunji.

Acesta a făcut practic ce a vrut cu fundașii centrali Ngezana și Dawa, iar calificarea cehilor în play-off-ul Champions League i se datorează în mare măsură. Și dacă FCSB vrea ca în viitor să prindă grupele celei mai importante competiții europene, de astfel de jucători ar avea nevoie, mai ales că pentru achiziționarea nigerianului nu ar fi fost nevoie de un mare efort financiar, Sparta cumpărându-l de la Liberec cu doar 900 de mii de euro.

„Ce facem cu atacanții? Cam la ce nivel sunt atacanții FCSB-ului? Le trebuie atacant?”, a încercat moderatorul Horia Ivanovici să afle și părerea lui Adrian Mutu la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Un nivel normal, de mijlocul clasamentului în România”, este răspunsul tranșant al fostului mare internațional, care în mod sigur va stârni rumoare în vestiarul FCSB și îi va enerva la culme pe atacanții aflați sub comanda lui Elias Charalammbous.

„Mă uitam la Olatunji… Doamne, ce a putut să le facă… 900.000 de euro, doar atât a dat Sparta Praga pe Olatunji”, l-a lăudat Horia Ivanovici pe atacantul nigerian al Spartei Praga la emisiunea ce o puteți urmări și în premieră, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Și noi am dat în campionatul nostru două milioane jumate pe un atacant. Mă refer la Louis Munteanu… Acum să vedem ce se întâmplă și cu el, pentru că are potențial. Am văzut ce a făcut Olatunji cu ei aseară…

Eu cred că FCSB-ului îi trebuie în momentul de față doi atacanți, nu unul, pentru că nu poți să stai doar într-unul. Și îi mai trebuie mijlocași centrali importanți”, a identificat Adrian Mutu jucătorii pe care Gigi Becali trebuie să-i mai transfere pentru a face din FCSB o echipă competitivă la nivel european.

“FCSB NU ARE ATACANT!” Adrian Mutu si Marius Sumudica, VERDICT DUR pentru Gigi Becali