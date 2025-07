Declarația cu care Elias Charalambous intră definitiv în inimile fanilor FCSB: „Am câștigat Liga Campionilor”

Elias Charalambous (44 de ani), este iubit de fanii campioanei. Cipriotul și-a trecut în CV două titluri și două Supercupe ale României. Înaintea debutului în preliminariile Ligii Campionilor, tehnicianul a făcut o declarație care va face deliciul suflării roș-albastre.

Elias Charalambous o vede pe FCSB ca fiind continuatoarea Stelei: „Suntem o echipă cu istorie mare”

După performanțele interne și calificarea în optimile Europa League sezonul trecut, Elias Charalambous are un nou obiectiv. Să ducă echipa campioană pe tabloul principal din UEFA Champions League. Drumul roș-albaștrilor începe miercuri, 9 iulie, de la ora 20:30. În primul tur preliminar, FCSB dă piept cu campioana Andorrei, Inter Club de Escaldes. Cu o zi înaintea primei manșe, Charalambous, și au prezentat trofeul Supercupei României la Muzeul Fotbalului din București.

„Suntem foarte fericiți să fim astăzi aici, la acest muzeu pe care nu am avut ocazia să-l vizitez până acum. Sunt cu adevărat surprins de ce am văzut aici. Asta arată valoarea fotbalului românesc, am văzut aici tricouri și realizări ale unor legende. Asta demonstrează cât de mare este fotbalul românesc în general.

Cu prima ocazie o să-mi aduc și familia aici, este ceva foarte frumos. Am adus și trofeul nostru (n.r. – Supercupa recent cucerită). Este foarte plăcut să fi început sezonul în acest fel, câștigând un trofeu. Avem un tip nou, pe Dennis (n.r. – Politic), pentru care este frumos să înceapă sezonul cu un trofeu, ceva ce există în ADN-ul clubului”, a spus cipriotul în prima fază.

FCSB este ultima echipă românească prezentă în grupele UEFA Champions League. Au trecut însă 12 ani de la această performanță. „Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, nu să ne grăbim. Trebuie să înțelegem cine suntem, o echipă cu mare istorie, care a câștigat Liga Campionilor, a fost de multe ori în grupele Ligii Campionilor.

Acum este mai dificil, dar cu multă muncă nimic nu este de nerealizat. Trebuie să o luăm pas cu pas. De ce nu?, avem mereu obiective mari, dar trebuie să o luăm pas cu pas”, a continuat cipriotul.

Despre duelul cu Inter Club de Escaldes: „Nu va fi un meci ușor”

Elias Charalambous a vorbit și despre duelul cu Inter Club de Escaldes. Deși campioana Andorrei este un adversar modest, tehnicianul roș-albaștrilor îndeamnă la prudență.

„Nu este nimic ușor în fotbal dacă nu faci lucrurile cum trebuie și nu dai 100% din ce ai. Am analizat adversarul, vrea să joace fotbal. Nu va fi un meci ușor și veți vedea asta mâine. Dar cred că jucătorii noștri și-au demonstrat calitatea, disciplina și sper să o facă și mâine”, a mai spus Charalambous.