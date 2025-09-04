Declarația de dragoste cu care Costel Gâlcă îi va cuceri pe toți fanii Rapidului: „Nu o văd pe niciun stadion din România!”

Mulți rapidiști au fost . Antrenorul le-a intrat acum la inimă suporterilor, având în vedere parcursul bun al echipei. Sentimentul este însă reciproc.

Costel Gâlcă, declarație de dragoste pentru fanii Rapidului: „Ar fi fost mult mai greu pentru FCSB”

E oficial. Giuleștiul l-a cucerit pe „stelistul” Costel Gâlcă. Fost jucător în Ghencea în perioada 1991-1996 și campion cu FCSB în sezonul 2014-2015, antrenorul e acum rapidist cu acte în regulă. Gâlcă a dezvăluit relația pe care o are cu galeria alb-vișinie.

„(n.r. – Care e relația dintre Costel Gâlcă și fanii Rapidului după 3 luni în Giulești?) Eu zic că e o relație bună, cu mult respect. Pentru că am spus-o de atâtea ori. E un suport important pentru echipă ceea ce fac ei în tribune și am rămas surprins plăcut de sprijinul pe care îl dau ei echipei indiferent de momentul jocului.

Ne dorim să le dăm satisfacție suporterilor noștri. Să facem meciuri bune. Astmosfera în Giulești e extraordinară și din acest punct de vedere participă și ei la câștigarea meciurilor indiferent de stadion, dar mai ales acasă”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul , la ProSport.

Cu Gâlcă la timonă, Rapid e pe locul 2 în SuperLiga. Formația de sub Podul Grant are 18 puncte, cu două mai puține decât liderul Universitatea Craiova. Gâlcă s-a îndrăgostit atât de tare de Giulești încât regretă că

„E o atmosferă pe care nu o văd pe niciun stadion din România”

„(n.r. – Regretați că derby-ul Rapid – FCSB nu s-a jucat în Giulești?) Privind celelalte părți economice mă gândesc că e mai avantajos pe Național Arena, dar dacă s-ar fi jucat în Giulești cu siguranță ar fi fost mult mai greu pentru FCSB.

(n.r. – Ce simte Costel Gâlcă la un meci pe Giulești, când urcă scările și aude imnul Rapidului?) Am spus-o de multe ori. E o atmosferă pe care nu o văd pe niciun stadion din România. Suporterii sunt alături de echipă tot timpul și de aceea și multe începuturi de meciuri le-am avut foarte bune. Pentru că ne-au susținut și au creat o atmosferă foarte bună”, a mai transmis antrenorul în vârstă de 53 de ani.