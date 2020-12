Declaraţia finalului de an în fotbalul românesc: “O vom învinge pe Germania la seniori și tineret”

Dumitru Dragomir a dat declarația momentului în fotbalul românesc și consideră că România o va învinge pe Germania atât la tineret, cât și la seniori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Naționala mare, antrenată de Mirel Rădoi, se va lupta cu Germania pentru un loc la Cupa Mondială din Qatar. Și Adrian Mutu se va bate cu Germania la Campionatul European sub 21 de ani. Fostul șef al Ligii e sigur că cele două naționale ale României se vor impune în ambele confruntări cu Germania.

”Domne, toată lumea zice că o să vedem noi ce pățim! Eu spun că îi batem și pe nemți în ambele părți. Le-am dat 4 pe Giulești. Mie mi-e frică mai mult de Georgia, de Macedonia de Nord.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, impresionat de Macedonia

Eu am fost în Macedonia cu echipa naționala Under 16, unde joacă nepotul meu și am văzut ce condiții sunt create. E peste România de departe și ce preocupare au pentru fotbal, nemaipomenită. Toți copiii fac câte două antrenamente pe zi. La noi fac trei pe săptămână”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Antena Sport.

Naționala mare are o misiune grea în preliminariile Cupei Mondiale. Germania este cea mai dificilă echipă din grupă. Naționala de seniori le va înfrunta și pe Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. De partea cealaltă, România U21 se va duela cu Ungaria, Germania și Olanda.

ADVERTISEMENT

Căpitanul reprezentativei de tineret a României, Virgil Ghiță, a analizat grupa de la Campionatul European sub 21 de ani și spune că vrea revanșa contra nemților. Germania ne-a învins în penultimul act al Campionatului European din 2019. România U21 a fost repartizată în Grupa A. Naționala de tineret a României va disputa cele trei partide între 24 și 30 martie.

”Nu avem niciun motiv să ne gândim că nu vom reuși și acum”

”Este o grupă dificilă, toate cele patru echipe au jucători extraordinari de buni și vor fi meciuri foarte tari. Avem motivație, mai ales că anul trecut ne-am calificat dintr-o grupă mai grea decât acesta și nu avem niciun motiv să ne gândim că nu vom reuși și acum”, a spus Virgil Ghiță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Important este să dăm totul şi să ne bucurăm de fiecare minut al jocurilor. Deoarece este o ţară vecină a noastră, meciurile Ungaria – România sunt întotdeauna interesante. Au fost, de asemenea, semifinalişti ultima dată, iar fiul lui Gheorghe Hagi, Ianis Hagi, este în echipă”, a declarat și selecționerul Ungariei, Zoltan Gera.

La precedentul Campionat European, România U21 s-a oprit în semifinale după ce a fost învinsă chiar de Germania cu 4-2, pe 27 iunie 2019. Trofeul a fost cucerit de Spania care a trecut de nemți cu 2-1.

ADVERTISEMENT