Declarația lui Chivu care a ajuns în vestiarul lui Juventus! Spalletti: „Trebuie să fie o motivație suplimentară”

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Chiar înainte de Juventus – AC Milan, partidă care va avea loc duminică de la ora 21:45, Spalletti a lăsat să se înțeleagă că este motivat suplimentar de cele spuse de Chivu. Ce a declarat, însă, antrenorul lui Inter?

Luciano Spalletti se simte „motivat” suplimentar după ce Cristi Chivu a remarcat că Juventus nu mai câștigă trofee

Inter a câștigat meciul nebun cu Napoli, 3-2, după ce la pauză era condusă cu 2-0. Însă, înaintea jocului, la conferința de presă, Cristi Chivu a avut un mesaj pentru rivalele de la Juventus și AC Milan, care se vor duela în această etapă: „Anul trecut au terminat mult mai jos în clasament. Confruntările importante sunt doar cele împotriva echipelor care termină în primele patru? Atunci unde rămân Milan și Juve? Pentru Inter, fiecare meci trebuie considerat o confruntare importantă”.

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Astfel, nu a rămas neobservată. În replică, Spalletti nu a părut afectat de această remarcă, din contră.

„Mi s-a părut că Chivu a spus ceea ce gândește și a fost sincer, iar mie îmi plac oamenii de acest fel. Cuvintele lui trebuie să reprezinte o motivație suplimentară pentru noi, să dăm și mai mult pentru a reduce diferența care există față de cele mai puternice echipe ale campionatului”, a remarcat antrenorul lui Juventus, conform

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Antrenorul lui AC Milan nu este „interesat” de ce are de spus Cristi Chivu și are un mesaj pentru jucători

Ruben Amorim, antrenorul celor de la AC Milan, nu a fost atât de plăcut impresionat de remarca lui Chivu. „Nu-mi pasă ce spune Chivu sau oricine altcineva. Dacă avem nevoie de aceste cuvinte pentru a fi motivați să câștigăm titluri la Milan, atunci ceva nu e în regulă cu noi. Avem șapte titluri de Liga Campionilor, o mulțime de trofee — dar în 20 de ani am câștigat UN singur Scudetto și NICIUN trofeu în Coppa Italia. Ceva nu e în regulă.

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Trebuie să fim sinceri cu fanii noștri. . Dacă învingem Juventus, vom fi în fruntea clasamentului. Asta mă preocupă”, a declarat Amorim.