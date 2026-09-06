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Declarația lui Chivu care a ajuns în vestiarul lui Juventus! Spalletti: „Trebuie să fie o motivație suplimentară”

Antrenorul lui Juventus, Luciano Spalletti, a comentat declarațiile lui Cristi Chivu, după ce antrenorul român a remarcat cum Juventus Torino și AC Milan nu mai reușesc să urce pe primele locuri în clasament.
Flaviu Popa
06.09.2026 | 09:29
Declaratia lui Chivu care a ajuns in vestiarul lui Juventus Spalletti Trebuie sa fie o motivatie suplimentara
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Cristi Chivu pe banca celor de la Inter, în meciul cu Monza
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Chiar înainte de Juventus – AC Milan, partidă care va avea loc duminică de la ora 21:45, Spalletti a lăsat să se înțeleagă că este motivat suplimentar de cele spuse de Chivu. Ce a declarat, însă, antrenorul lui Inter?

Luciano Spalletti se simte „motivat” suplimentar după ce Cristi Chivu a remarcat că Juventus nu mai câștigă trofee

Inter a câștigat meciul nebun cu Napoli, 3-2, după ce la pauză era condusă cu 2-0. Însă, înaintea jocului, la conferința de presă, Cristi Chivu a avut un mesaj pentru rivalele de la Juventus și AC Milan, care se vor duela în această etapă: „Anul trecut au terminat mult mai jos în clasament. Confruntările importante sunt doar cele împotriva echipelor care termină în primele patru? Atunci unde rămân Milan și Juve? Pentru Inter, fiecare meci trebuie considerat o confruntare importantă”.

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Astfel, Chivu a lăsat să se înțeleagă că lipsa de performanță a rivalelor Juventus și AC Milan nu a rămas neobservată. În replică, Spalletti nu a părut afectat de această remarcă, din contră.

„Mi s-a părut că Chivu a spus ceea ce gândește și a fost sincer, iar mie îmi plac oamenii de acest fel. Cuvintele lui trebuie să reprezinte o motivație suplimentară pentru noi, să dăm și mai mult pentru a reduce diferența care există față de cele mai puternice echipe ale campionatului”, a remarcat antrenorul lui Juventus, conform Gazzetta dello Sport.

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Antrenorul lui AC Milan nu este „interesat” de ce are de spus Cristi Chivu și are un mesaj pentru jucători

Ruben Amorim, antrenorul celor de la AC Milan, nu a fost atât de plăcut impresionat de remarca lui Chivu. „Nu-mi pasă ce spune Chivu sau oricine altcineva. Dacă avem nevoie de aceste cuvinte pentru a fi motivați să câștigăm titluri la Milan, atunci ceva nu e în regulă cu noi. Avem șapte titluri de Liga Campionilor, o mulțime de trofee — dar în 20 de ani am câștigat UN singur Scudetto și NICIUN trofeu în Coppa Italia. Ceva nu e în regulă.

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Trebuie să fim sinceri cu fanii noștri. Avem multe de făcut pentru a readuce Milanul acolo unde îi este locul. Dacă învingem Juventus, vom fi în fruntea clasamentului. Asta mă preocupă”, a declarat Amorim.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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