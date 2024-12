Declarația lui Dragomir îl va scoate din minți pe Mititelu. „Fără ăia doi, Blănuță e zero tăiat ca la Craiova!”

Adrian Mititelu speră să primească milioane de euro pe Vladislav Blănuță. Atacantul deținut de FC U Craiova 1948 strălucește la U Cluj, însă Mitică Dragomir a mărturisit că vârful școlit în fotbalul italian nu l-a dat pe spate până acum.

Mitică Dragomir îl va scoate din minți pe Mititelu: „Fără ăia doi, Blănuță e zero tăiat ca la Craiova!”

într-o mașinărie de goluri în SuperLiga. Vârful deținut de FC U Craiova are nouă reușite în sezonul actual și este cel mai bun marcator din lotul „șepcilor roșii”.

Chiar și cu ultimele reușite de la U Cluj, Vladislav Blănuță nu a reușit să-l impresioneze pe Mitică Dragomir. Fostul șef LPF crede că fără Dan Nistor și Mamadou Thiam, vârful lui Adrian Mititelu nu reușea să marcheze cele nouă goluri în SuperLiga.

„Când nu-i are în spate pe Thiam și Nistor, Blănuță e zero tăiat ca la Craiova. Nu mă impresionează, dar dacă joacă meci de meci poate să crească în valoare și poate să se facă de FCSB, acum nu joacă la FCSB.

Dacă ia două milioane de euro pe el, nu mai sunt bani”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

Gigi Becali l-a ratat pe Vladislav Blănuță: „Nu a vrut să vină”

Gigi Becali i-a oferit lui Adrian Mititelu peste un milion de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță. Patronul „roș-albaștrilor” s-a izbit de refuzul atacantului, care a plecat împrumut la U Cluj după retrogradarea oltenilor.

„Am vrut să dau 1,1 milioane pe Blănuță, dar nu a vrut el să vină. Pe Blănuță nu îl luam, are contract pe un an la U Cluj și nu pot să îl iau de acolo. Îl plăteam, rămânea acolo și îl luam peste un an. La ora asta nu poate să joace la noi, dar nu a avut curaj.

I-a fost frică să vină. La FCSB trebuie să ai curaj mare, trebuie să joci de frică. Nu joci, vai de capul tău”, spunea Gigi Becali.

La finalul meciului cu Petrolul Ploiești, : „Nu am refuzat FCSB din cauza domnului Becali, am refuzat din motive proprii. Rămâne un secret. Eu mi-aș dori să rămân la U Cluj, avem un sezon foarte bun, poate nu ne așteptam la începutul sezonului. De ce aș vrea să plec de la echipă”.

