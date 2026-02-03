Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv

Gigi Becali nu s-a abținut să bage bățul prin gard după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Adrian Mutu a deconspirat în direct planul patronului de la FCSB.
Rapid s-a întărit în această iarnă și chiar a dat o adevărată lovitură în acest mercato, aducându-l pe Olimpiu Moruțan. Adrian Mutu a spus totul în direct despre declarațiile date de Gigi Becali în legătură cu fostul său jucător.

Adrian Mutu a deconspirat planul lui Gigi Becali. „Îți dai seama la ce s-a gândit!”

Mercato de iarnă a venit cu un transfer surprinzător, dar extrem de răsunător. Rapid l-a adus pe Olimpiu Moruțan, tânărul și talentatul mijlocaș român care a bifat deja două meciuri pentru giuleșteni.

După debutul foarte bun în deplasarea cu UTA, Costel Gâlcă l-a trimis titular pe Moruțan în eșecul cu U Cluj. Adrian Mutu a auzit declarația lui Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre salariul jucătorului la Rapid și a spus ce intenții ascunse a avut latifundiarul din Pipera, de fapt.

„Moruțan e un transfer bombă pentru Rapid. Am văzut că Gigi a dat salariul lui în presă, a început destabilizarea. A început să destabilizeze… Nu vreau să spun, dar dacă i-a dat 400.000 pe an, bravo tată.

Îți dai seama la ce s-a gândit Gigi când a spus salariul… mamă, stai așa că mă bag eu acum. Se gândește el că dacă Moruțan are vreo două evoluții mai slabe pe Giulești, mamă ce se întâmplă. Astea erau obiectivele de atins când a spus lucrul acela. Nu știu dacă i-a reușit”, a spus inițial Gigi Becali.

Sfatul lui Adrian Mutu pentru Rapid

Ulterior, Adrian Mutu, fostul antrenor al giuleștenilor, a ținut să le transmită un mesaj important. Fostul mare atacant român a spus că cei de la Rapid nu trebuie să cadă în „capcanele” întinse de Gigi Becali.

„Eu i-aș sfătui pe cei de la Rapid să nu intre în capcana asta, pentru că îl știm cu toții pe Gigi ce poate să facă!”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 118 minute are Olimpiu Moruțan deja în tricoul Rapidului
